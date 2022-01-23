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媽媽車禍受傷憂孩子上課遲到 鹽埕警代母職護送到學校

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

「你們怎麼坐警車來上學？」蔡姓女童昨天由鹽埕警方陪同進入就讀的幼兒園，導護老師誤以為孩子犯了什麼錯，一問之下才知道上學途中媽媽出車禍，警方擔心孩子上學遲到，加上下著大雨，專程開警車護送上學，讓受傷的媽媽安心到醫院治療。

鹽埕警分局七賢路派出所警員尤經智、蘇靜苡，昨天上午執行巡邏勤務，於8時10分許接獲勤指中心車禍通報，兩人隨即前往鹽埕區新樂街與瀨南街口了解交通事故。

尤員、蘇員到場後，發現是周姓機車女騎士，因騎車趕著載就讀幼兒園大班還有小學5年級的孩子出門，卻在路口處不慎摔傷，周女因手腳擦傷，加上當時又下著大雨，只能和兩名孩子蹲坐在騎樓下躲雨。

警方到場後，協助通報救護車，但救護人員到場後，周女擔心送醫後家裡沒人可以協助接送，致就讀幼兒園的孩子上課會遲到，婉拒搭救護車就醫。

兩名員警見周女忍痛騎車不是辦法，於是向周女說「孩子在哪上學？我們幫妳載過去。」看到員警願意協助，周女目送孩子步上警車，才放心前往醫院治療，孩子也在警車護送下，平安抵達幼兒園。

鹽埕警分局長邵明仁表示，同仁的善行義舉，立即伸出援手讓民眾感受到「暖心、友善、溫馨」的為民服務，是身在公門好修行的最佳典範。

周女車禍後受傷，她擔心孩子沒人照顧，所幸警方伸出援手，讓女童可以順利上學。圖／讀者提供
周女車禍後受傷，她擔心孩子沒人照顧，所幸警方伸出援手，讓女童可以順利上學。圖／讀者提供
警方順利將女童平安送到校門口。圖／讀者提供
警方順利將女童平安送到校門口。圖／讀者提供

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