黑鷹失事沈一鳴殉職 空軍天氣中心主任判休職2年

黑鷹直升機失事墜毀，參謀總長沈一鳴等8人罹難。圖／宜蘭縣消防局提供

黑鷹直升機於109年失事，參謀總長沈一鳴上將等人殉職。監察院彈劾空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主任任亦偉及攔管長周士凱。懲戒法院判任亦偉休職2年。周士榛凱不受懲戒。

UH-60M黑鷹直升機於民國109年1月2日失事，造成沈一鳴等人殉職。空軍司令部初判因山區天氣驟變，致使飛行員不及爬高應處，觸地墜毀。包含空軍司令熊厚基、副司令范大維中將、第四聯隊聯隊長顏有賢少將、副聯隊長鄭忠平上校、第四聯隊救護隊隊長林佳田上校，共5人遭記過懲處。

監察院調查後指出，空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主任任亦偉在任務前向飛行員講解天氣，明知可見光雲圖受冬季清晨日照不足影響，無法讓飛行員了解山區航線雲層分布全貌，便告知飛行員航線上近山區有雲，但不影響任務執行，未運用近紅外線雲圖或查閱真實色雲圖探究雲量分布，也未將氣象守視結果通知飛行員應處，導致飛行員選擇事實上低雲密佈的山區航線。

監察院指出，根據近紅外線雲圖顯示，當天台灣東半部從清晨6時開始，始終存在濃密的低高度雲層，並非天氣驟變。任亦偉在接受監院約詢時，也坦承當天未運用近紅外線雲圖，有嚴重違失。

另外，監察院認為，周士凱未能依規定，適時告知飛行員天氣狀況，協助飛行員掌握前方雲層的分布全貌，以便了解雲下目視安全飛行已有問題，顯有嚴重違失。

監察院於109年7月間彈劾任亦偉及周士凱，並移送懲戒法院審理。懲戒法院審理後，日前判決本案。因全案涉及國防機密，懲戒法院未公開判決及判決理由。

據了解，懲戒法院認定任亦偉違失行為影響非輕，判決任亦偉休職，期間2年；周士凱部分，懲戒法院認為無明確違失，判決不受懲戒。可上訴。