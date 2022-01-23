新北測速照相冠軍出爐 去年最強取締是這支
新北市共有259桿固定桿測速器，日前警方統整去年2021年度裁罰總數，以五股成泰路四段前照相桿取締8388件奪冠，另外淡水淡金路及新店環河路分別位居2、3名，統計全市259測速桿為市庫進帳約2億元。警方研判因上述路段道路筆直寬闊，駕駛容易超速因此取締件數較高。
新北市警方日前統整去年一整年度測速照相桿取締數量，第1名由五股成泰路4段43號前照相桿取締8388件奪冠、第2名則是淡水淡金路187號往台北方向取締7576件、第3名新店環河路168號前取締6756件。
第4至第10名依序則是萬里台二線50.9公里處、蘆洲環堤大道與永樂街口、新莊中正路757號、中和環河西路3段前、八里中山路3段383號前、雙溪台2丙線12.1公里處、五股台64線10.4公里。總計前10名測速照相桿開罰約8300萬元，約佔全市259支測速桿開罰2億元的4成。
新北市交通大隊長鄭永裕表示，為防止事故發生，五股成泰路43號除了在測速照相桿前增加「警告測速照相」牌面，道路上也畫設「縮減車道」標誌，以測速照相桿搭配畫線配套防止事故發生。他說，測速照相桿不會長期固定，主要針對易違規肇事路段設置，重點在於防止違規事故，而非以取締為主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言