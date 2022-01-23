快訊

急轉彎！紫南宮初一發錢母喊停 丁酒活動也取消

圓山廚師家人確診 黃珊珊：3人病毒量高，感染源不明

BMW高雄街頭失控肇禍、氣囊全爆 車上搜出西瓜刀

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄21歲蔡姓男子開著白色BMW轎車，今凌晨行經中正地下道時失控，撞擊中央分隔島及開在前方的藍色轎車，再衝到對向車道，警方獲報後到場處理，蔡男及藍色轎車周姓駕駛都未受傷，兩人都未飲酒，但蔡男車內卻藏有一把西瓜刀，蔡對於西瓜刀來源、用途交代不清，警方詢後依社會秩序維護法函送裁罰。

今凌晨0時34分許，苓雅分局凱旋路派出所獲報，中正二路與和平一路口有車禍事故，警方獲報後前往處理，蔡男、周男兩人已離開車內，站在路旁等候警消到達。

警方調查，蔡男凌晨開著著白色BMW轎車，沿著中正路東向西行駛，行經中正地下道前車輛失控，撞擊周男、分隔島後衝入對向車道，猛力撞擊牆壁後才停下。

蔡男轎車幾乎半毀，周男轎車也有受損，兩輛車零件散落一地，所幸蔡男及挨撞的周男都未受傷，經酒測後，兩人都未飲酒，詳細肇事責任由警方調閱監視器畫面釐清。

不過，警方處理事故期間，意外在蔡男轎車的右前座發現一把西瓜刀，詢問用途蔡卻說不清楚，一度辯稱「不知道誰放的」，因屬於無故攜帶刀械，警方詢問後依社維法函送蔡姓駕駛至簡易庭裁罰。

蔡男白色BMW轎車撞擊分隔島及周男轎車後，衝到對向車道，撞到地下道牆面才停下。圖／讀者提供
蔡男白色BMW轎車撞擊分隔島及周男轎車後，衝到對向車道，撞到地下道牆面才停下。圖／讀者提供
蔡男白色BMW轎車撞擊地下道牆面才停下。圖／讀者提供
蔡男白色BMW轎車撞擊地下道牆面才停下。圖／讀者提供
警方在蔡男車上搜出西瓜刀。圖／讀者提供
警方在蔡男車上搜出西瓜刀。圖／讀者提供
蔡男白色BMW轎車撞擊分隔島及周男轎車後，衝到對向車道，撞到地下道牆面才停下。圖／讀者提供
蔡男白色BMW轎車撞擊分隔島及周男轎車後，衝到對向車道，撞到地下道牆面才停下。圖／讀者提供
蔡男白色BMW轎車撞擊地下道牆面才停下。圖／讀者提供
蔡男白色BMW轎車撞擊地下道牆面才停下。圖／讀者提供

延伸閱讀

阿諾史瓦辛格疑左轉肇禍撞毀轎車車頭 女駕駛送醫院

蘭陽指揮部坦克擦撞路邊轎車　車主直呼：人生成就達成

轎車跨越阿里山林鐵平交道停等 遭民眾檢舉法辦

後輪驅動洋溢動感 全新BMW 2系列Coupé熱血上市

相關新聞

影／台中再傳行車糾紛 奥迪男持木刀擊傷騎士左眼縫6針

台中市陳姓男子20日騎機車行經西區公益路時，與田姓男子駕駛奥迪轎車有行車糾紛，陳敲車窗理論，遭田持木刀下車攻擊，往陳頭部...

BMW高雄街頭失控肇禍、氣囊全爆 車上搜出西瓜刀

高雄21歲蔡姓男子開著白色BMW轎車，今凌晨行經中正地下道時失控，撞擊中央分隔島及開在前方的藍色轎車，再衝到對向車道，警...

影／谷關假日遊客多 和平警女巡官交通宣導攤人氣高

谷關風景區今天假日遊客多，有一處攤位人潮不斷，台中市和平警分局設攤位交通宣導，女巡官游欣容親切地和遊客互動，提供有獎徵答...

新北測速照相冠軍出爐 去年最強取締是這支

新北市共有259桿固定桿測速器，日前警方統整去年2021年度裁罰總數，以五股成泰路四段前照相桿取締8388件奪冠，另外淡...

影／台南工人缺錢花用闖空門 翻箱倒櫃無所獲

48歲許姓工地工人因快過年了缺錢花用，本月21日涉嫌進入台南市安南區州南重劃區民宅後，翻箱倒櫃未找到貴重財物後離去，屋主...

台61區間測速恢復執法？ 苗警：最快春節後

台61線西濱快速道路苗栗縣2處區間測速前年5月1日停擺，公路總局第二區養護工程處宣布系統已完成驗證，並取得標章，即將恢復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。