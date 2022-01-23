BMW高雄街頭失控肇禍、氣囊全爆 車上搜出西瓜刀

高雄21歲蔡姓男子開著白色BMW轎車，今凌晨行經中正地下道時失控，撞擊中央分隔島及開在前方的藍色轎車，再衝到對向車道，警方獲報後到場處理，蔡男及藍色轎車周姓駕駛都未受傷，兩人都未飲酒，但蔡男車內卻藏有一把西瓜刀，蔡對於西瓜刀來源、用途交代不清，警方詢後依社會秩序維護法函送裁罰。

今凌晨0時34分許，苓雅分局凱旋路派出所獲報，中正二路與和平一路口有車禍事故，警方獲報後前往處理，蔡男、周男兩人已離開車內，站在路旁等候警消到達。

警方調查，蔡男凌晨開著著白色BMW轎車，沿著中正路東向西行駛，行經中正地下道前車輛失控，撞擊周男、分隔島後衝入對向車道，猛力撞擊牆壁後才停下。

蔡男轎車幾乎半毀，周男轎車也有受損，兩輛車零件散落一地，所幸蔡男及挨撞的周男都未受傷，經酒測後，兩人都未飲酒，詳細肇事責任由警方調閱監視器畫面釐清。