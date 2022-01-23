影／台南工人缺錢花用闖空門 翻箱倒櫃無所獲

48歲許姓工地工人因快過年了缺錢花用，本月21日涉嫌進入台南市安南區州南重劃區民宅後，翻箱倒櫃未找到貴重財物後離去，屋主事後報警法辦，警方以車追人昨天查出許涉案，警詢後依侵入住宅及竊盜未遂罪嫌函送南檢法辦。

「我家有人侵入。」台南市警三分局和順派出所，1月21日下午6點，受理民眾報案稱，安南區州南重劃區內民宅遭人侵入，並翻動屋內物品，雖無貴要財物損失，但已造成住戶心裡恐慌。

員警調閱監視器，發現這男性竊嫌頭戴棒球帽及口罩，且騎乘未懸掛車牌機車，竊嫌在鎖定目標後，將機車停放在遠處，步行前往行竊，犯案後又再迂迴繞路離開，以躲避警方追緝。