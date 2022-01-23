快訊

宜蘭礁溪某五星級飯店櫃台人員確診 擴大篩檢1000多人

急轉彎！紫南宮初一發錢母喊停 丁酒活動也取消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中再傳行車糾紛 奥迪男持木刀擊傷騎士左眼縫6針

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子20日騎機車行經西區公益路時，與田姓男子駕駛奥迪轎車有行車糾紛，陳敲車窗理論，遭田持木刀下車攻擊，往陳頭部猛打，造成左眼受傷，縫了多針，陳指控田「往死裡打」，第一警分局表示，到場時雙方已無糾紛情事，田態度配合，全案依傷害、殺人未遂罪嫌移送，檢方命田以3萬元交保。

台中市去年間才發生瑪莎拉蒂惡少，因行車糾紛而暴打大學生的案件，引發社會矚目，台中市警局展開「除暴安民」專案，沒想到本月20日台中市西區公益路又發生機車騎士因行車糾紛，遭奥迪轎車駕駛持木刀暴打的治安事件，又引起市民不安。

據查，陳姓男子（31歲）從事平面設計，20日下午4時許，騎機車出門遛狗，行經西區公益路時，與田姓男子（31歲）駕駛的奥迪轎車，疑因雙方行車距離近，導致雙方因認為對方有逼車、超車行為，而起糾紛，先路口停等時，互相質疑「你為何要逼車」，田接著開車離開。

陳姓騎士追上田車，趁田車停等紅燈時，敲田車窗欲理論，田下車後持了一根長約1公尺的木刀，陳先騎車離開，後來又折返，結果田看到陳之後，就持木刀往陳的頭部揮擊多下，把陳安全帽打掉後，持續攻擊。

警方獲報到場時，雙方已無糾紛情事，田姓男子向警方承認，有持木刀攻擊的行為，造成陳左額受傷，陳就醫治療，經檢傷，陳有左眼眶有骨折、視網膜震盪、胸部有挫傷、血腫等傷勢，就醫後縫了6針。

警方調查，雙方都無前科素行，詢問後將田姓男子依傷害、殺人未遂等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，因田承認涉案，且陳傷勢不重，檢方訊問後命田以3萬元交保。

台中市陳姓機車騎士20日騎車行經西區公益路時，與開車田姓男子發生行車糾紛，陳遭田持木刀攻擊頭部，安全帽都被打掉。圖／讀者提供
台中市陳姓機車騎士20日騎車行經西區公益路時，與開車田姓男子發生行車糾紛，陳遭田持木刀攻擊頭部，安全帽都被打掉。圖／讀者提供
台中市陳姓機車騎士20日騎車行經西區公益路時，與開車田姓男子發生行車糾紛，陳遭田持木刀攻擊頭部，安全帽都被打掉。圖／讀者提供
台中市陳姓機車騎士20日騎車行經西區公益路時，與開車田姓男子發生行車糾紛，陳遭田持木刀攻擊頭部，安全帽都被打掉。圖／讀者提供
台中市田姓男子20日與機車騎車發生行車糾紛，他持木刀攻擊，警方依殺人未遂、傷害等罪移送。圖／讀者提供
台中市田姓男子20日與機車騎車發生行車糾紛，他持木刀攻擊，警方依殺人未遂、傷害等罪移送。圖／讀者提供

延伸閱讀

阿諾史瓦辛格疑左轉肇禍撞毀轎車車頭 女駕駛送醫院

影／物流男誤認路人是情敵 持刀劃傷後腦殺人未遂起訴

蘭陽指揮部坦克擦撞路邊轎車　車主直呼：人生成就達成

中山高台南麻豆轎車追撞2起火 7大1小幸運逃生

相關新聞

影／台中再傳行車糾紛 奥迪男持木刀擊傷騎士左眼縫6針

台中市陳姓男子20日騎機車行經西區公益路時，與田姓男子駕駛奥迪轎車有行車糾紛，陳敲車窗理論，遭田持木刀下車攻擊，往陳頭部...

BMW高雄街頭失控肇禍、氣囊全爆 車上搜出西瓜刀

高雄21歲蔡姓男子開著白色BMW轎車，今凌晨行經中正地下道時失控，撞擊中央分隔島及開在前方的藍色轎車，再衝到對向車道，警...

影／谷關假日遊客多 和平警女巡官交通宣導攤人氣高

谷關風景區今天假日遊客多，有一處攤位人潮不斷，台中市和平警分局設攤位交通宣導，女巡官游欣容親切地和遊客互動，提供有獎徵答...

新北測速照相冠軍出爐 去年最強取締是這支

新北市共有259桿固定桿測速器，日前警方統整去年2021年度裁罰總數，以五股成泰路四段前照相桿取締8388件奪冠，另外淡...

影／台南工人缺錢花用闖空門 翻箱倒櫃無所獲

48歲許姓工地工人因快過年了缺錢花用，本月21日涉嫌進入台南市安南區州南重劃區民宅後，翻箱倒櫃未找到貴重財物後離去，屋主...

台61區間測速恢復執法？ 苗警：最快春節後

台61線西濱快速道路苗栗縣2處區間測速前年5月1日停擺，公路總局第二區養護工程處宣布系統已完成驗證，並取得標章，即將恢復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。