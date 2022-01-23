影／台中再傳行車糾紛 奥迪男持木刀擊傷騎士左眼縫6針

台中市陳姓男子20日騎機車行經西區公益路時，與田姓男子駕駛奥迪轎車有行車糾紛，陳敲車窗理論，遭田持木刀下車攻擊，往陳頭部猛打，造成左眼受傷，縫了多針，陳指控田「往死裡打」，第一警分局表示，到場時雙方已無糾紛情事，田態度配合，全案依傷害、殺人未遂罪嫌移送，檢方命田以3萬元交保。

台中市去年間才發生瑪莎拉蒂惡少，因行車糾紛而暴打大學生的案件，引發社會矚目，台中市警局展開「除暴安民」專案，沒想到本月20日台中市西區公益路又發生機車騎士因行車糾紛，遭奥迪轎車駕駛持木刀暴打的治安事件，又引起市民不安。

據查，陳姓男子（31歲）從事平面設計，20日下午4時許，騎機車出門遛狗，行經西區公益路時，與田姓男子（31歲）駕駛的奥迪轎車，疑因雙方行車距離近，導致雙方因認為對方有逼車、超車行為，而起糾紛，先路口停等時，互相質疑「你為何要逼車」，田接著開車離開。

陳姓騎士追上田車，趁田車停等紅燈時，敲田車窗欲理論，田下車後持了一根長約1公尺的木刀，陳先騎車離開，後來又折返，結果田看到陳之後，就持木刀往陳的頭部揮擊多下，把陳安全帽打掉後，持續攻擊。

警方獲報到場時，雙方已無糾紛情事，田姓男子向警方承認，有持木刀攻擊的行為，造成陳左額受傷，陳就醫治療，經檢傷，陳有左眼眶有骨折、視網膜震盪、胸部有挫傷、血腫等傷勢，就醫後縫了6針。