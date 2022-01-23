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南市安檢大型賣場影院建物 3家樓梯間堆置雜物

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導

因應春節將至，台南市政府於年節前清查大型百貨公司、量販店、電影院等共35家的建築物防火避難設施設備安全管理情形，發現3家有樓梯間堆置雜物，經複查已全部改善，工務局表示，要讓市民在享受年節購物娛樂的同時也有所保障。

台南市工務局於1月10日至21日期間，加強抽檢全市22家大型百貨公司量販店、13家影劇院，其中在中西區、東區各有1家在梯間堆置雜物情形，永康區有1家防火捲門下降後無法復原，當場要求限期改善，並排定複查都已完成改善，恢復走道暢通。

工務局表示，業者應確實淨空逃生避難動線周邊，確認防火捲門及常開式防火門正常運作以排除公安疑慮，切勿為爭取年節人潮商機罔顧場所安全，若發現不符規定將可依建築法第77條處6萬至30萬罰鍰。

依消防法規定，面積超過500平方公尺以上的商場，應製作逃生避難動線圖標示於明顯易見處，工務局籲請業者應積極配合，共同為公共場所安全及消費者權益做好把關工作，切勿以身試法得不償失。

台南市政府在春節前安檢大型百貨公司、量販店、電影院防火避難設備。圖／南市工務局提供
台南市政府在春節前安檢大型百貨公司、量販店、電影院防火避難設備。圖／南市工務局提供

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