南市安檢大型賣場影院建物 3家樓梯間堆置雜物

因應春節將至，台南市政府於年節前清查大型百貨公司、量販店、電影院等共35家的建築物防火避難設施設備安全管理情形，發現3家有樓梯間堆置雜物，經複查已全部改善，工務局表示，要讓市民在享受年節購物娛樂的同時也有所保障。

台南市工務局於1月10日至21日期間，加強抽檢全市22家大型百貨公司量販店、13家影劇院，其中在中西區、東區各有1家在梯間堆置雜物情形，永康區有1家防火捲門下降後無法復原，當場要求限期改善，並排定複查都已完成改善，恢復走道暢通。

工務局表示，業者應確實淨空逃生避難動線周邊，確認防火捲門及常開式防火門正常運作以排除公安疑慮，切勿為爭取年節人潮商機罔顧場所安全，若發現不符規定將可依建築法第77條處6萬至30萬罰鍰。