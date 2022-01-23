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台61區間測速恢復執法？ 苗警：最快春節後

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

台61線西濱快速道路苗栗縣2處區間測速前年5月1日停擺，公路總局第二區養護工程處宣布系統已完成驗證，並取得標章，即將恢復執法，苗栗縣警局表示，至少會預告宣導1個月，最快也要春節後。

苗栗縣台61線122.6公里南通灣到115.6公里白沙屯北上路段，率先於2019年12月1日區間測速執法，122.2公里通霄至130.2公里苑裡南向路 ，2020年1月4日實施，2處區間測速接連爆發系統攝影機的校時韌體與網路時間協定（NTP）連線，及資安疑慮等問題，2020年5月1日停擺至今，公路總局第二區養護工程處最近宣布「即將恢復執法」。

第二區養護工程處指出，台61線苗栗路段區間測速系統，已經通過準確度驗證，攝影機也採用取得物聯網資安標章的設備，用路人不用再擔心被開錯單，還是個人資料外流，已可啟動超速取締作業，解決台61線嚴重超速的問題，營造一個安全順暢的行車環境。

苗栗縣警局目前還沒有接到相關通知，交通隊長江振維說，台61線2處區間測速都在高架路段，速限每小時90公里，恢復執法前警方會預告宣導至少一個月，提醒用路人注意，至於縣內台13甲線、縣道140線等區間測速路段，目前都還在排檢中。

台61線苗栗區間測速系統通過驗證，並取得標章，公路總局第二工程處宣布即將恢復執法。圖／苗栗縣警局提供
台61線苗栗區間測速系統通過驗證，並取得標章，公路總局第二工程處宣布即將恢復執法。圖／苗栗縣警局提供

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