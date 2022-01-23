他持白鐵長柄刀進超商辯「找大嫂」 危害社會安全罰1萬

潘姓男子手持一把白鐵長柄刀進入台南市白河區一家超商門市內，法官認為，潘在公共場所手持具有殺傷力白鐵長柄刀，易有危害社會安全情形，依違反社維法裁罰1萬元。本報資料照片

潘姓男子於去年12月間，手持一把長72公分白鐵長柄刀進入台南市白河區一家超商門市內，警方接獲民眾報案到場查獲，依違反社會秩序維護法移送台南地院新營簡易法庭審理，潘辯稱他是為尋找大嫂有無在超商，如有人攻擊他大嫂時，便持刀攻擊對方。法官認為，這不屬於持有刀械正當理由，且在公共場所手持具有殺傷力白鐵長柄刀，易有危害社會安全情形，依違反社維法裁罰1萬元。

裁定書指出，潘於去年12月21日下午6點59分，在白河地區超商內，手持白鐵長柄刀1把，警方到場查獲，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定移送法院審理。

法官調查，潘坦承攜帶白鐵長柄刀1把進入超商，白鐵長柄刀雖非屬槍砲彈藥刀械管制條例所管制刀械，但刀身總長約72公分、寬約10公分，刀刃部分屬金屬材質，經潘自陳其將兩端均以砂輪機磨利，一端刀鋒磨利，另一端尾端亦削尖磨利，如以白鐵長柄刀攻擊他人，將造成他人受傷，但當日未攻擊他人。如持朝人揮砍、前刺，足以傷害人性命，應屬具殺傷力器械。

法官認為，潘於公共場所手持具有殺傷力白鐵長柄刀1把，顯易有危害社會安全情形。潘辯稱他是為尋找大嫂有無在該處，如有人攻擊大嫂時，便持該白鐵長柄刀1把攻擊對方，尚難認為屬於持有該器械正當理由，依違反社會秩序維護法裁罰，案可抗告。