快訊

氣溫回升明天再度轉雨 吳德榮分析春節天氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他持白鐵長柄刀進超商辯「找大嫂」 危害社會安全罰1萬

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

潘姓男子手持一把白鐵長柄刀進入台南市白河區一家超商門市內，法官認為，潘在公共場所手持具有殺傷力白鐵長柄刀，易有危害社會安全情形，依違反社維法裁罰1萬元。本報資料照片
潘姓男子手持一把白鐵長柄刀進入台南市白河區一家超商門市內，法官認為，潘在公共場所手持具有殺傷力白鐵長柄刀，易有危害社會安全情形，依違反社維法裁罰1萬元。本報資料照片

潘姓男子於去年12月間，手持一把長72公分白鐵長柄刀進入台南白河區一家超商門市內，警方接獲民眾報案到場查獲，依違反社會秩序維護法移送台南地院新營簡易法庭審理，潘辯稱他是為尋找大嫂有無在超商，如有人攻擊他大嫂時，便持刀攻擊對方。法官認為，這不屬於持有刀械正當理由，且在公共場所手持具有殺傷力白鐵長柄刀，易有危害社會安全情形，依違反社維法裁罰1萬元。

裁定書指出，潘於去年12月21日下午6點59分，在白河地區超商內，手持白鐵長柄刀1把，警方到場查獲，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定移送法院審理。

法官調查，潘坦承攜帶白鐵長柄刀1把進入超商，白鐵長柄刀雖非屬槍砲彈藥刀械管制條例所管制刀械，但刀身總長約72公分、寬約10公分，刀刃部分屬金屬材質，經潘自陳其將兩端均以砂輪機磨利，一端刀鋒磨利，另一端尾端亦削尖磨利，如以白鐵長柄刀攻擊他人，將造成他人受傷，但當日未攻擊他人。如持朝人揮砍、前刺，足以傷害人性命，應屬具殺傷力器械。

法官認為，潘於公共場所手持具有殺傷力白鐵長柄刀1把，顯易有危害社會安全情形。潘辯稱他是為尋找大嫂有無在該處，如有人攻擊大嫂時，便持該白鐵長柄刀1把攻擊對方，尚難認為屬於持有該器械正當理由，依違反社會秩序維護法裁罰，案可抗告。

超商 白河 台南

延伸閱讀

影／賭客慌了開錯門 甕中抓鱉！警逮24人送辦

賭場藏身淡水傳統市場內民宅 新北警破門逮8人

男子朝6顆路樹噴不雅畫 惡搞通學步道倒楣了

影／翻滾吧父子！馬路上演格鬥技 父子倆酒醒雙法辦

相關新聞

他持白鐵長柄刀進超商辯「找大嫂」 危害社會安全罰1萬

潘姓男子於去年12月間，手持一把長72公分白鐵長柄刀進入台南市白河區一家超商門市內，警方接獲民眾報案到場查獲，依違反社會...

以為年貨大街放炮 消防車來了才知民宅氣爆

彰化縣社頭鄉昨晚有一戶民宅發生瓦斯桶氣爆，一樓落地玻璃門被炸飛出去，二樓鋁窗也幾乎掉下，劉姓屋主的81歲老父疑似靠近廚房...

離婚談不攏…高雄醋夫狠刺妻3刀 逃跑一天落網

高雄潘姓男子與姜姓妻子分居後談離婚，昨天凌晨近5點持水果刀到姜在三民區春陽街上的住處內，因談判不攏，怒砍姜背部3刀後棄刀...

影／進行地下匯兌被搶120萬 中市警鎖定對象追查

來台工作的越南籍阮姓女子，透過網友介紹加入LINE匯兌群組，嫌犯訛稱高於市價匯率兌換越南盾將被害人約出來進行匯兌交易，被...

掛羊頭賣狗肉！海鮮批發藏賭場 新莊警破職賭逮23人

新北市22歲李姓男子，以海鮮排肉批發公司當幌子，背地裡大搞職業賭場，為躲避警方查察，李男只做熟客，還刻意把賭場放地下室，...

北市中山區22天40件酒駕 男吃完薑母鴨酒測超標遭上銬

30歲陳姓男子吃完薑母鴨開車上路，遭警方查出酒測值0.26，警方問「薑母鴨的湯有加高梁嗎？」陳回「應該是米酒吧」。陳雖無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。