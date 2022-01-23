以為年貨大街放炮 消防車來了才知民宅氣爆
彰化縣社頭鄉昨晚有一戶民宅發生瓦斯桶氣爆，一樓落地玻璃門被炸飛出去，二樓鋁窗也幾乎掉下，劉姓屋主的81歲老父疑似靠近廚房，手、腳和身體燒傷，被送往員林基督教醫院救治，幸無生命危險。消防局將派鑑識人員調查氣爆原因。
社頭鄉昨晚7點有燈籠廊道點燈，這戶民宅近8點發生氣爆，附近居民還以為是慶祝新春活動放炮，但聽見門窗破裂，有物品飛落道路的聲響，直覺判斷不尋常，聽見消防車和救護車趕到的警笛聲才確定發生氣爆。
消防人員到場時，看見一樓落地玻璃門在屋外路面，門框變形，玻璃全碎，二樓鋁窗被震到幾乎掉下，物品掉落滿地。屋主關閉瓦斯，清理氣爆現場，他的81歲父親一、二級燒燙傷送醫救治。消防人員表示，今天將進一步了解氣爆發生原因及當時現場狀況。
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