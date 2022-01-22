離婚談不攏…高雄醋夫狠刺妻3刀 逃跑一天落網

高雄潘姓男子與姜姓妻子分居後談離婚，昨天凌晨近5點持水果刀到姜在三民區春陽街上的住處內，因談判不攏，怒砍姜背部3刀後棄刀開車逃跑；姜女送醫後無礙，轄區警方三民二分局追了24小時，主動拘提他到案，警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。

據了解，從事裝潢行業的潘男（47歲）懷疑姜女（42歲）對婚姻不忠，2人分居後，姜與女兒居住在三民區春陽街上的大樓內。昨天凌晨4點多，潘越想越氣，拿鑰匙進入屋內到姜女房間，談不攏下持刀刺向姜女背部3刀。

犯下大錯的潘男，趕緊將水果刀丟棄在大樓廚房內，隨後開著車往屏東枋寮方向逃跑。

轄區警方三民二分局獲報後展開追查，發現潘男逃往屏東枋寮後，再返回高雄林園、大寮區，在今天下午2點多時，持拘票將他逮捕。

潘男辯稱，他與妻子只是再談離婚問題，隨後開車往屏東方向， 只是漫無目的的去走走。警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。