聽新聞
test
0:00 / 0:00
離婚談不攏…高雄醋夫狠刺妻3刀 逃跑一天落網
高雄潘姓男子與姜姓妻子分居後談離婚，昨天凌晨近5點持水果刀到姜在三民區春陽街上的住處內，因談判不攏，怒砍姜背部3刀後棄刀開車逃跑；姜女送醫後無礙，轄區警方三民二分局追了24小時，主動拘提他到案，警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。
據了解，從事裝潢行業的潘男（47歲）懷疑姜女（42歲）對婚姻不忠，2人分居後，姜與女兒居住在三民區春陽街上的大樓內。昨天凌晨4點多，潘越想越氣，拿鑰匙進入屋內到姜女房間，談不攏下持刀刺向姜女背部3刀。
犯下大錯的潘男，趕緊將水果刀丟棄在大樓廚房內，隨後開著車往屏東枋寮方向逃跑。
轄區警方三民二分局獲報後展開追查，發現潘男逃往屏東枋寮後，再返回高雄林園、大寮區，在今天下午2點多時，持拘票將他逮捕。
潘男辯稱，他與妻子只是再談離婚問題，隨後開車往屏東方向， 只是漫無目的的去走走。警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言