影／進行地下匯兌被搶120萬 中市警鎖定對象追查
來台工作的越南籍阮姓女子，透過網友介紹加入LINE匯兌群組，嫌犯訛稱高於市價匯率兌換越南盾將被害人約出來進行匯兌交易，被害人阮女信以為真，前天準備新台幣120萬元，約在台中市雷中街交易，嫌犯共有2人，1嫌進入阮女所駕車內，持辣椒水噴阮女，搶走120萬，再搭接應同夥車逃離。警方已在北區找到歹徒犯案時所駕的黑色馬自達車，已鎖定對象追緝。
此搶案發生於1月20日下午16時33分，台中市警五分局員警接獲民眾報案，於北屯區雷中街發生遭搶案件，警方立即啟動線上警網進行攔截圍捕，隨即於北區尋獲歹徒犯案所使用之車輛，但歹徒已棄車逃逸。
警方調查，來台已8年的越南籍阮女子，1月20日上午，透過網友介紹加入LINE匯兌群組，對方訛稱高於市價匯率兌換越南盾將被害人阮女約出來進行匯兌交易，阮女便準備新台幣120萬元進行匯兌，與對方約定下午於雷中街見面交易。
被害人阮女當天下午前往雷中街，欲進行匯兌交易，對方駕駛黑色馬自達車前來，歹徒共有2人，其中1嫌進入被害人所駕駛銀色休旅車內，清點被害人所交付現金，確認金額後趁機於車內噴灑辣椒水，分散被害人注意力，趁隙下車並將被害人裝現金包包帶走，隨即搭上接應車輛逃逸。
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