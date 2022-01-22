聽新聞
test
0:00 / 0:00
掛羊頭賣狗肉！海鮮批發藏賭場 新莊警破職賭逮23人
新北市22歲李姓男子，以海鮮排肉批發公司當幌子，背地裡大搞職業賭場，為躲避警方查察，李男只做熟客，還刻意把賭場放地下室，連入口都與白牆連成一面，若非細看很難發覺。今天凌晨新莊警見時機成熟衝進逮人，負責人見大批警一度嚇傻「明明很嚴謹有兩道關卡，怎麼還被查獲？」
經查證，自稱從事海鮮、肉排批發商的22歲李男，近來將公司搬至新北市新莊區民安西路某處一樓。怎知，白天公司大門鐵捲僅開四分之一，不見有人進出。一到夜晚，卻是燈火通明出入人員複雜。這讓當地民眾生疑？這公司「是不是掛羊頭賣狗肉，在從事不法勾當。」
日前新莊警派員埋伏日夜監控，果見這家公司白天根本沒人進出，一到晚上來客之多出入複雜，更怪異的是，這家公司大門鐵捲僅開30公分高，每位到訪來客像練過軟骨功般的，一個一個彎身鑽縫進去。
「警察！通通不要動！」今天凌晨新莊警見時機成熟，由新莊偵查隊長徐子胤帶隊，持搜索票進屋逮人，未料，賭場刻意設在地下室，進出暗門還隱身於白牆上，連成一片非細看還真難發現。
雖魔高一尺，但道高一丈，警還是透過細微門縫發現，旋即開門衝入地下室大聲喝令「警察！通通不要動！」李男見警衝下傻站許久，直到回神才對警說「明明很嚴謹，也設有兩道關卡，怎麼還會被你們查獲？」
經警搜索，現場查扣14萬4400元抽頭金、賭資121萬3000元（籌碼）、賭具、監視器等其他證物，連同負責人李男、工作人員22歲蔡男、38歲李男及20名賭客，一併帶回偵辦。警詢後依賭博罪嫌將2李、1蔡三嫌移送法辦，另20名賭客則依社會秩序維護法裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言