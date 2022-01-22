斥資9000餘萬 花蓮特種搜救隊及吉安消防分隊啟用
斥資9650萬元的花蓮縣消防局特種搜救隊及吉安分隊廳舍今天啟用，除提供消防員更好服勤環境，也與高低訓練塔共構，兼具訓練場功能。此外，花蓮縣特種搜救訓練基地及防災教育園區預計明年完工，擴大花蓮救災訓練量能。
特種搜救隊及吉安分隊新建廳舍位於吉安鄉吉安路2段，原本是花蓮農改場苗圃，經都市計畫變更及無償撥用，作為特搜隊及吉安分隊廳舍基地，經過近2年施工，地上4樓、總樓地板面積819坪的新廳舍今天啟用。
消防署副署長李永福、縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、吉安鄉長游淑貞、義消國寶林阿土及多位縣議員出席啟用典禮。李永福致詞指出，從2018年起，中央補助花蓮縣消防局3.3億元，用來整建6處老舊消防廳舍，另還補助1.3億元添購4輛雲梯車、6輛消防車及3輛水庫車，中央會做地方後盾。
縣長徐榛蔚說，6處老舊消防廳舍修繕已經陸續完工，其中4座已經啟用，另外瑞穗分隊可能下月啟用，豐濱分隊預計明年完工。另外還有由花東永續發展基金等補助2.5億元打造的特種搜救訓練基地及防災教育館，去年11月也已開工，希望明年能完工啟用，成為花蓮防災最後一塊拼圖，增加救災量能。
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