新北警1/23起酒駕大執法 設172處路檢點
新北市警交大今天表示，23日、24日執行取締酒後駕車專案勤務，針對容易發生酒駕時段、路段臨檢，共設172個路檢點，籲民眾遵照「酒前不開車」原則，避免酒後駕車，維護交通安全。
新北市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，23日、24日將配合警政署規劃全國性同步酒測勤務，加強臨檢新北市容易發生酒後駕車時段、路段及提供飲酒場所附近等處，2天共設置172個路檢點、動員1188名警力。
新北警交大指出，統計今年1月1日至20日，共計取締399件酒後駕車，其中包含違反刑法公共危險罪187件。
警方進一步分析易酒後駕車違規路段，以淡水區淡金路、樹林區俊英街、板橋區板城路等較多，易發生酒後駕車違規時間為下午5時至深夜2時。
警方表示，另查獲28件慢車酒後駕車，其中24件為駕駛電動自行車酒後駕駛，因酒精濃度超過0.25毫克，除依道路交通管理處罰條例處罰新台幣600元以上1200元以下罰鍰，並依刑法公共危險罪移送地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言