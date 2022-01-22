聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市中山區22天40件酒駕 男吃完薑母鴨酒測超標遭上銬
30歲陳姓男子吃完薑母鴨開車上路，遭警方查出酒測值0.26，警方問「薑母鴨的湯有加高梁嗎？」陳回「應該是米酒吧」。陳雖無奈，也只能乖乖被上銬，被依公共危險罪送辦，同車的弟弟也連帶遭罰。警方呼籲，乘客應監督駕駛，勿縱容其酒駕。
陳男今年1月2日凌晨0點遭台北市警中山分局在松江路上查獲酒駕，他稱跟弟弟（26歲）在新北市三重區吃完薑母鴨，湯內可能加入米酒，才導致酒測值超標，警方詢後將他依公共危險罪送辦。
警方指出，近22天內已經取締40件酒駕，酒駕者最高將面臨12萬罰鍰，同車、年滿18歲乘客也會遭罰600至3000元。
中山分局呼籲，農曆年節將至，飲宴、餐敘後切勿酒駕，同車乘客、家人更應監督駕駛。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言