北市中山區22天40件酒駕 男吃完薑母鴨酒測超標遭上銬

30歲陳姓男子吃完薑母鴨開車上路，遭警方查出酒測值0.26，警方問「薑母鴨的湯有加高梁嗎？」陳回「應該是米酒吧」。陳雖無奈，也只能乖乖被上銬，被依公共危險罪送辦，同車的弟弟也連帶遭罰。警方呼籲，乘客應監督駕駛，勿縱容其酒駕。

陳男今年1月2日凌晨0點遭台北市警中山分局在松江路上查獲酒駕，他稱跟弟弟（26歲）在新北市三重區吃完薑母鴨，湯內可能加入米酒，才導致酒測值超標，警方詢後將他依公共危險罪送辦。

警方指出，近22天內已經取締40件酒駕，酒駕者最高將面臨12萬罰鍰，同車、年滿18歲乘客也會遭罰600至3000元。

中山分局呼籲，農曆年節將至，飲宴、餐敘後切勿酒駕，同車乘客、家人更應監督駕駛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康