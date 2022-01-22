影／物流男誤認路人是情敵 持刀劃傷後腦殺人未遂起訴

從事物流業曾姓男子今年1月初，因感情問題找前女友談判時，誤認正好路過的林男是情敵，不分青紅皂白持小刀揮舞，劃傷其後腦勺，新北檢方今依殺人未遂罪嫌起訴。

起訴指出，從事物流業的曾男（26歲）去年底與前女友陳女（23歲）分手，懷疑陳女有另結新歡，今年1月6日，找物流同事劉姓男子開車，從基隆載他到板橋區裕民街前女友住處樓下找陳女談判。

曾男見陳女從住處巷子裡走出來時，看到林姓男子（21歲）跟在陳女後面現身，認為林男就是情敵，不分青紅皂白衝上前，持露營用短刀上前理論，還揮舞手中短刀，劃傷林男後腦勺約10公分撕裂傷，當場血流不止。

曾男見對方流血也被嚇到，連忙將短刀丟在劉姓友人汽車右前座，劉男見林男脖子上都是血，耽心有生命危險，主動載林男至聯合醫院板橋院區就醫，經簡單治療包紮後，無生命危險。