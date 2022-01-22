聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／物流男誤認路人是情敵 持刀劃傷後腦殺人未遂起訴
從事物流業曾姓男子今年1月初，因感情問題找前女友談判時，誤認正好路過的林男是情敵，不分青紅皂白持小刀揮舞，劃傷其後腦勺，新北檢方今依殺人未遂罪嫌起訴。
起訴指出，從事物流業的曾男（26歲）去年底與前女友陳女（23歲）分手，懷疑陳女有另結新歡，今年1月6日，找物流同事劉姓男子開車，從基隆載他到板橋區裕民街前女友住處樓下找陳女談判。
曾男見陳女從住處巷子裡走出來時，看到林姓男子（21歲）跟在陳女後面現身，認為林男就是情敵，不分青紅皂白衝上前，持露營用短刀上前理論，還揮舞手中短刀，劃傷林男後腦勺約10公分撕裂傷，當場血流不止。
曾男見對方流血也被嚇到，連忙將短刀丟在劉姓友人汽車右前座，劉男見林男脖子上都是血，耽心有生命危險，主動載林男至聯合醫院板橋院區就醫，經簡單治療包紮後，無生命危險。
曾男逞凶後仍留在現場與前女友爭論不休，為獲報趕來的海山警方當場查獲，經查，受傷的林男根本不認識陳女，只是正好路過，剛巧跟在陳女後方，竟被誤認是情敵無辜遭劃傷，且林男的簡姓女友當時也跟林男後方，目睹男女遭人持刀劃傷，也嚇得驚聲尖叫。警詢後把曾男依法送辦。新北地檢署今天依殺人未遂罪嫌起訴曾男。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言