影／美甲師騎車自撞大漢橋機車道護欄身亡 酒測值驚人

從事美甲業的劉姓女子昨晚騎機車由板橋往新莊區方向，行經大漢橋機車專用道時，不慎自撞路邊護欄連人帶車摔倒，送醫急救至今天凌晨宣告不治，經換血換算酒測值竟高達0.91毫克。警方今天報請新北地檢署檢察官相驗後交由家屬領回處理後續相關事宜。

新北市消防局昨晚11時獲報，連接板橋與新莊的大漢橋機車專用道發生機車自摔車禍事故，救護人員到場，發現機車騎士劉姓女子（47歲）頭部流血，全身還有多處擦撞傷，送往部立台北醫院時已無呼吸心跳，急救至今天凌晨宣告不治，經抽血換算酒測值竟高達0.91毫克。

據了解，從事美甲業的劉女，在中和區經營一間美甲個人工作室，昨晚騎車返回新莊住住，行經連接橋與新莊的大漢橋機車專用道時，疑似天雨視線不佳，自撞右側水泥護欄，導致機車失控向前滑行，劉女摔車頭部撞擊護欄，當場血流不止，經過的騎士見狀立即打電話報警。

據警方初步調查，根後方目擊的機車騎士表示，當時並無車輛與劉女有擦撞的狀況，經調閱附近監視器發現劉女確實是自撞，推測劉女是因為酒後騎車才會發生不幸的死亡車禍。

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