高雄男遇愛情詐騙 超商店員機警通報警阻詐

高雄鄭姓男子在交友軟體上認識一名暱稱「依依」的女網友，2人相談一陣子後，對方誆稱要見面，要求鄭男購買點數卡；幸好超商店員發覺鄭男怪異行為，通報警方到場順利阻詐。

警方表示，鄭男（55歲）日前在使用交友軟體時，遇上一名暱稱「依依」的女網友，主動加了好友，2人聊了一陣子，對方突主動要與他見面，只是見面前要求他要先購買2000元的遊戲卡點數作為保證金，才能保證安全。

鄭男一信之下，前天下午2點多時，跑到三民區某超商購買點數，鄭在走進超商時，一直使用通訊軟體LINE，與網友聊天，超商店員驚覺有異下，聯繫上三民二警分局鼎山派出所。