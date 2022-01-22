高雄男遇愛情詐騙 超商店員機警通報警阻詐
高雄鄭姓男子在交友軟體上認識一名暱稱「依依」的女網友，2人相談一陣子後，對方誆稱要見面，要求鄭男購買點數卡；幸好超商店員發覺鄭男怪異行為，通報警方到場順利阻詐。
警方表示，鄭男（55歲）日前在使用交友軟體時，遇上一名暱稱「依依」的女網友，主動加了好友，2人聊了一陣子，對方突主動要與他見面，只是見面前要求他要先購買2000元的遊戲卡點數作為保證金，才能保證安全。
鄭男一信之下，前天下午2點多時，跑到三民區某超商購買點數，鄭在走進超商時，一直使用通訊軟體LINE，與網友聊天，超商店員驚覺有異下，聯繫上三民二警分局鼎山派出所。
當警方到場時，先是請鄭男別緊張，並耐心聆聽案情的來龍去脈，認為鄭遇上典型的愛情詐騙，經過勸導下，理性的鄭男整理思緒後，直嘆說「差點成為詐團的肥羊」。
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