嘉市警超前部署 落實維護交安

農曆春節連續9天假期將至，嘉市警方預估春節連假期間將有龐大之返鄉或旅遊人(車)潮，加上近期國內新冠疫情趨於嚴峻，民眾購買各項年節應景物資勢必提早準備，市警局為避免市區重要路段出現驟增人(車)潮，影響用路人行車秩序，業已超前策訂「連續假期交通疏導工作執行計畫」要求各分局、派出所動員所屬警力妥適規劃勤務落實執行，全力維持春節連續假期之交通順暢與安全。

市警局表示，為宣示警察強力執法決心，杜絕駕駛人僥倖心態，有效防制酒駕事故，確保民眾生命與財產安全，展現政府「酒駕零容忍」之執法決心。警察局將於今年1月23日（星期日）、1月24日（星期一）配合內政部警政署同步規劃取締酒後駕車專案勤務，置重點於餐廳、KTV、夜店及易發生酒後駕車行為之時間及地點，運用並展現綜合警力防制酒後駕車及街頭暴力案件發生，落實區域聯防機制，強化機動巡邏攔檢。