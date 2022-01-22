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嘉市警超前部署 落實維護交安
農曆春節連續9天假期將至，嘉市警方預估春節連假期間將有龐大之返鄉或旅遊人(車)潮，加上近期國內新冠疫情趨於嚴峻，民眾購買各項年節應景物資勢必提早準備，市警局為避免市區重要路段出現驟增人(車)潮，影響用路人行車秩序，業已超前策訂「連續假期交通疏導工作執行計畫」要求各分局、派出所動員所屬警力妥適規劃勤務落實執行，全力維持春節連續假期之交通順暢與安全。
市警局表示，為宣示警察強力執法決心，杜絕駕駛人僥倖心態，有效防制酒駕事故，確保民眾生命與財產安全，展現政府「酒駕零容忍」之執法決心。警察局將於今年1月23日（星期日）、1月24日（星期一）配合內政部警政署同步規劃取締酒後駕車專案勤務，置重點於餐廳、KTV、夜店及易發生酒後駕車行為之時間及地點，運用並展現綜合警力防制酒後駕車及街頭暴力案件發生，落實區域聯防機制，強化機動巡邏攔檢。
局長王文澤表示，嚴正交通違規執法取締目的，是在導正民眾駕駛安全觀念，防制各類交通事故發生，搶救更多的生命、財產；另對假期間市區道路交通量大，尤其是中山路、林森東(西)路、吳鳳北路、民族路及文化路等道路容量不足，嘉義交流道及旅遊景點周邊路段易發生車多壅塞之現象，警察局也將投入大批警力落實交通指揮疏導，呼籲市民朋友務必遵守交通安全規則，確保快樂出門、平安回家，朝向建構「全齡共享、世代宜居」的城市邁進。
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