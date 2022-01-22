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影／詐欺慣犯用VPN跳板避查緝 仍遭刑事局逮獲

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

桃園市民葉男、陳男曾利用遊戲點數交易詐財，2020年間被警查獲，又於同年底起再犯，刑事警局中部打擊犯罪中心日前在桃園市龍潭區查獲2嫌，查扣筆記型電腦、手機、筆記本，從查扣資料發現有上百民眾遭詐財，警方已找到其中60多名被害人，被詐金額上百萬，警方依詐欺罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦。

刑事警局偵六大隊第一隊隊長簡鋒星表示，葉嫌（33歲）、陳嫌（33歲）曾用遊戲點數交易詐財，2020年2月間落網，經桃園地檢署起訴後，又於同年底再犯，不斷利用臉書假帳號，向不特定人詐騙遊戲點數，犯案過程還利用虛擬私人網路(VPN)作為網路跳板，企圖逃避警方查緝。

刑事警局中部打擊犯罪中心，發現近來約百位民眾在網路上遭以遊戲點數交易詐騙，其中60多名被害人因資金需求，對方表示借貸可分期，但每期需以遊戲點數還款，或利用在學學生想打工賺錢，誘騙交易遊戲點數可賺取2至3成報酬進行詐騙。

當被害民眾使用個人月租型門號購買遊戲點數並交給犯嫌後，發現通訊軟體訊息被收回並封鎖，以致無法聯絡對方，亦未收到款項，驚覺遭詐騙而向警方報案，總財損超過新台幣百萬元。

專案小組偵查過濾分析後，鎖定對象向桃園地方法院聲請搜索票獲准，由檢察官指揮1月11日至桃園市龍潭區嫌犯葉男、陳男住處搜索，查扣筆記型電腦、手機、筆記本、人頭門號卡及WIFI網路分享器等證物，移桃園地檢署偵辦。

桃園市民葉男、陳男利用遊戲點數交易詐財，經警查獲到案，警方已找到其中60多名被害人，被詐金額上百萬，警方依詐欺罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦。圖／民眾提供
桃園市民葉男、陳男利用遊戲點數交易詐財，經警查獲到案，警方已找到其中60多名被害人，被詐金額上百萬，警方依詐欺罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦。圖／民眾提供
桃園市民葉男、陳男利用遊戲點數交易詐財，經中部打擊犯罪中心查獲到案，警方已找到其中60多名被害人，被詐金額上百萬，警方依詐欺罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦。圖／民眾提供
桃園市民葉男、陳男利用遊戲點數交易詐財，經中部打擊犯罪中心查獲到案，警方已找到其中60多名被害人，被詐金額上百萬，警方依詐欺罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦。圖／民眾提供

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