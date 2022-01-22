青少年沉迷3C逐年攀升 高市少年隊輔導16歲少年

高雄一名16歲少年小明（化名）數日遲到，還時有輟學狀況，甚至與家長發生衝突，家長向校方反應，最後求助少年隊。記者邱奕能／翻攝 高雄一名16歲少年小明（化名）數日遲到，還時有輟學狀況，甚至與家長發生衝突，家長向校方反應，最後求助少年隊；透過警員給小明的關懷輔導，讓他回歸正常校園求學生活。

高雄市少年輔導委員會指出，近3年網路3C不當使用個案統計數據，其中108年佔總個案5.1%、109年佔5.5%、110年佔5.6%，顯示青少年網路3C使用不當問題有逐年攀升趨勢，現今網絡世界日益發達，更需加強重視青少年網絡使用安全問題。

而有一名16歲少年小明，就因沉迷3C手機遊戲，數日早上未按時到校，還時常輟學，經過小明家長向校方反應，才發現他時常玩手機到清晨5到6點才就寢，不僅不聽勸，還與家長亂發脾氣，時有親子衝突產生。

另外，小明也遇上同儕多次邀約他前往參加宮廟活動，還有肄業校友邀約出區產生一定偏差行為，讓小明的家長感到擔憂，最後求助於少年警察隊。

當少年隊警員在與小明關懷輔導時，他坦白平日沉迷3C手遊，但從來不知其中潛藏的風險，警員便以平時接觸的少年勿觸法網案例，如有少年遭誘騙成為詐團車手等，鼓勵他重返正常校園生活。