影／停車糾紛雞同鴨講 警用流利英文消弭糾紛

韓國籍黃姓男子前天與徐姓男子發生停車糾紛，卻因語言不通，差點引發一場中韓大戰，幸員警以一口流利英文協助雙方化解誤會，成功消弭差點一觸即發的糾紛，黃男與徐男不斷向員警道謝，更對現今員警的國際化讚譽有加。

台中市警三分局立德派出所警員吳祖輝、賴玠禎前天獲報前往台中火車站附近處理停車糾紛，35歲的韓籍黃姓男子與55歲的徐姓男子見警方到場，輪流上前大吐苦水，員警仔細聆聽雙方說法。

原來該處為私人土地，停放車輛的都是附近鄰居，當天早上韓籍黃姓男子停好車子後，擔心影響其他車輛進出，特地留下聯絡電話才離開，然徐姓男子一家人準備外出時，發現車子被擋住無法出入，撥打了4通電話卻都無人接聽，過了一會兒才等到黃男回撥電話，帶著妻小現身移車。只是原本滿懷歉意的黃男，到場時見到一群人朝他走來，指著車子大聲說著他聽不懂的語言，誤以為徐男一家人在指責他，演變為雙方僵持不下的場面。