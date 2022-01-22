影／停車糾紛雞同鴨講 警用流利英文消弭糾紛
韓國籍黃姓男子前天與徐姓男子發生停車糾紛，卻因語言不通，差點引發一場中韓大戰，幸員警以一口流利英文協助雙方化解誤會，成功消弭差點一觸即發的糾紛，黃男與徐男不斷向員警道謝，更對現今員警的國際化讚譽有加。
台中市警三分局立德派出所警員吳祖輝、賴玠禎前天獲報前往台中火車站附近處理停車糾紛，35歲的韓籍黃姓男子與55歲的徐姓男子見警方到場，輪流上前大吐苦水，員警仔細聆聽雙方說法。
原來該處為私人土地，停放車輛的都是附近鄰居，當天早上韓籍黃姓男子停好車子後，擔心影響其他車輛進出，特地留下聯絡電話才離開，然徐姓男子一家人準備外出時，發現車子被擋住無法出入，撥打了4通電話卻都無人接聽，過了一會兒才等到黃男回撥電話，帶著妻小現身移車。只是原本滿懷歉意的黃男，到場時見到一群人朝他走來，指著車子大聲說著他聽不懂的語言，誤以為徐男一家人在指責他，演變為雙方僵持不下的場面。
經員警以流利的英文代為溝通，告訴黃男對方指著車子，是要告訴他待會可以將車輛移到該處停放，黃男這才恍然大悟，原來對方不是要找他吵架，是在幫自己設想停車位，對於雙方產生誤會也感到非常抱歉，他也解釋稍早是因為忙著照顧小孩才會沒有接到電話，誤會解開後，雙方握手言和，也向員警的協助表達感謝。
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