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警長透天厝違建出租遭檢舉 南投地檢署函請建設處查報
南投地檢署劉姓法警長住處2樓隔間出租，卻被房客檢舉違建，還指女房東仗恃丈夫是警長，不怕檢舉。劉姓警長今天表示，居住透天厝因位處斷層帶，申請建照無法通過成違建，但從未仗勢欺人。南投地檢署表示，已接到檢舉，因為是違建，已函請主管機關南投縣建設處依法查報。
劉姓警長住處位在南投市東山路，為二層樓透天厝。一樓由自己居住、二樓則隔間出套房出租。有租客認為這棟透天厝興建時未申請建照，根本是大違建。周姓女房東卻稱，丈夫是警長，後台很硬，讓房客擔心亂說話會遭報復。
劉姓警長說，這棟透天厝是他的房子，當初買地時為建地，但準備動工申請建照蓋屋，才知道因位處斷層帶敏感區限建，因此無法取得建照。他考慮已經花錢買地且是自住，雖知沒有建照，還是蓋成2樓透天厝，5年前完工入住，2樓用不到，隔成4間套房出租，每間每月租金4500元。
但一名房客租金經常拖延，已2個月沒有繳，在妻子催繳下，雙方爭吵，對方便檢舉違建。他說，這是自己住的房子，雖是違建他願罰款，避免房子被拆。他強調，沒以警長身分仗勢欺人，房客積欠租金他也不要了，將請律師發存證信函，要求對方搬離。
南投地檢署表示，已接到警長住處違建檢舉，函請南投縣建設處查辦。南投縣建設處曾到現場會勘，確認二樓透天厝無建照使用執照的確是違建，已經開出違章查報單，屋主有1個月時間可以補照，否則須自行拆除，或由縣府依規定排拆。
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