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台南推觀光送「夜市券」 每天限量500組序號竟遭盜取

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

台南市觀光旅遊局推出遊客到台南住宿送面額50元的「夜市券」。圖／台南市政府提供
台南市觀光旅遊局推出遊客到台南住宿送面額50元的「夜市券」。圖／台南市政府提供
為吸引遊客春節到台南觀光，台南市觀光旅遊局推出到台南住宿贈送面額50元的「夜市券」，但近日市府發現有人企圖一次領取每日限量500組的「夜市券」ibon兌換序號，懷疑系統遭惡意程式攻擊，已報警調查。

觀旅局長郭貞慧指出，活動系統廠商發現，序號兌換系統疑似遭人透過電腦惡意程式攻擊，企圖一次領取每日限量500組序號，廠商發現後立即關閉活動網站及ibon售票系統夜市券兌領功能，進行系統檢查及加強防範網路異常控管，相關異常資訊已提供市警察局調查。目前查出系統異常領取的序號已全數作廢，作廢序號已無法在ibon售票系統兌領夜市券。

郭貞慧說，觀旅局去年9月推出「台南好康券」，並在今年1月17日至2月6日加碼贈送「台南夜市券」，民眾只需掃瞄台南好康券票面專屬QR碼，註冊或登錄會員資料，輸入好康券編號，即可獲得「台南夜市券」ibon兌換序號1組，再至7-11 ibon機台兌換面額50元的實體票券，可到10處限定夜市消費抵用，呼籲民眾參與活動時切勿使用不法行徑，否則將依法追訴行為人的刑事責任。

夜市券在1月17日至2月6日發放，每天限量發送500組序號，2月1日到2月5日每天加碼再多送300張，共會送出1萬2000張。

夜市券 台南

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