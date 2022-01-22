84歲阿嬤坐電動輪椅迷航 熱心警挨家挨戶助返家

台中市警局霧峰分局國光派出所員警協助84歲林劉姓老婦人返家。圖／警方提供 台中市大里區84歲林劉姓老婦人日前獨自一人，坐電動輔助輪椅出門購物，在距離家中約400公尺外的窄巷內迷途，只能呆坐在窄巷的騎樓邊上待援，台中市警局霧峰分局國光派出所員警黃明德、葉峻賓獲報後到場，帶著老婦人挨家挨戶地詢問，終於找到老婦人住所，安全護送她返家，結束老婦人的迷航記。

黃明德說，當天有民眾報案指稱，大里區西榮路巷內有一名老婦人獨自一人呆坐在電動扶助輪椅，向警方求援；警方到場後，老婦表示，她出門購物後返家，回程發現巷內的房子都很像自己家，但都找不到。由於老婦對年籍資料、住家地址一問三不知，研判老婦人可能住在附近，挨家挨戶地詢問，終於詢問到老婦的孫子女友，安全護送老婦人返家。

老婦人家屬表示，老婦人說要外出買東西，原本以為老婦人會像往常一樣在家附近走走，沒想太多就放心讓她出門，沒想到竟然走離家近400公尺外，還忘了怎麼回家，警方告知家屬還好有善心民眾發現而報警處理，家屬十分感謝警方熱心協助，將老婦平安護送回家。