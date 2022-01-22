84歲阿嬤坐電動輪椅迷航 熱心警挨家挨戶助返家
台中市大里區84歲林劉姓老婦人日前獨自一人，坐電動輔助輪椅出門購物，在距離家中約400公尺外的窄巷內迷途，只能呆坐在窄巷的騎樓邊上待援，台中市警局霧峰分局國光派出所員警黃明德、葉峻賓獲報後到場，帶著老婦人挨家挨戶地詢問，終於找到老婦人住所，安全護送她返家，結束老婦人的迷航記。
黃明德說，當天有民眾報案指稱，大里區西榮路巷內有一名老婦人獨自一人呆坐在電動扶助輪椅，向警方求援；警方到場後，老婦表示，她出門購物後返家，回程發現巷內的房子都很像自己家，但都找不到。由於老婦對年籍資料、住家地址一問三不知，研判老婦人可能住在附近，挨家挨戶地詢問，終於詢問到老婦的孫子女友，安全護送老婦人返家。
老婦人家屬表示，老婦人說要外出買東西，原本以為老婦人會像往常一樣在家附近走走，沒想太多就放心讓她出門，沒想到竟然走離家近400公尺外，還忘了怎麼回家，警方告知家屬還好有善心民眾發現而報警處理，家屬十分感謝警方熱心協助，將老婦平安護送回家。
霧峰分局長李建興表示，員警主動為民服務，提升警察優良的形象，呼籲家中如有老人或身心障礙都應多加注意動態，盡可能由家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出增加危險；另為防止走失，可向臺中市政府社會局申請愛心手鍊或在身上衣物繡上聯絡電話或配戴防走失手錶等科技產品，如不慎走失即可迅速找到家屬。
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