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疫情升溫 花蓮玉里警強力稽查8大行業宣導出示疫苗護照

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

中央昨起對8大行業、長照機構實施疫苗護照，花蓮玉里警晚間立即到轄內娛樂休閒場所稽查並宣導。記者王燕華／翻攝
中央昨起對8大行業、長照機構實施疫苗護照，花蓮玉里警晚間立即到轄內娛樂休閒場所稽查並宣導。記者王燕華／翻攝
本土疫情逐漸升溫，中央宣布21日起打完2劑疫苗者才可到八大行業消費，花蓮玉里警分局晚間立即到轄內休閒娛樂場所強力稽查，向消費者宣導最新防疫規定。

依據中央規定，昨天開始，到歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖等12處休閒娛樂場所時，都須出示「疫苗護照」，有完整接種新冠疫苗紀錄，且滿14天才能入內消費。

玉里警分局轄內有16間休閒娛樂場所，分局長温基興昨立即指示業務組一組組長陳博宜帶隊稽查。陳博宜說，疫苗護照有3種方式，除了俗稱「小黃卡」的紙本疫苗接種卡，另外健保快易通APP、數位新冠病毒健康證明也可。

陳博宜表示，休閒娛樂場所具有接觸不特定人士及無法保持社交距離的特性，為強化防疫管理，場所內工作人員都必須完整接種2劑疫苗，否則得每周定期篩檢陰性，才能提供服務，近日指揮中心再加嚴規定，消費者也須完整接種，請民眾和業者配合。

玉里警方昨晚加強稽查，因非假日，店家內消費者人數不多，都有出示接種證明。警方也舉「戴口罩、勤洗手」及相關宣導品，提醒業者和消費者都要落實防疫措施。

玉里警分局長温基興說，防疫視同作戰，籲請民眾出入休閒娛樂場所時，除了遵守實聯制、量體溫、佩戴口罩、用酒精消毒等基本規定，也要保持社交距離，警方將會視疫情變化，調整稽查頻率，並透過各項集會及勤務，深入社區部落宣導。

中央昨起對8大行業、長照機構實施疫苗護照，花蓮玉里警晚間立即到轄內娛樂休閒場所稽查並宣導。記者王燕華／翻攝
中央昨起對8大行業、長照機構實施疫苗護照，花蓮玉里警晚間立即到轄內娛樂休閒場所稽查並宣導。記者王燕華／翻攝
中央昨起對8大行業、長照機構實施疫苗護照，花蓮玉里警晚間立即到轄內娛樂休閒場所稽查並宣導。記者王燕華／翻攝
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疫苗護照 社交距離

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