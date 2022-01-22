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網購iPhone變空盒 警揪物流公司情侶檔搞鬼竊盜送辦
一對在物流公司任職的年輕情侶檔，利用配送機會，將包裹偷天換日，偷走高價位手機、保養品，再調換成其他包裹內廉價雜貨，甚至乾脆寄空盒。買家收到物品發覺內容物有問題，向賣家申訴並報案，花蓮吉安警分局深入追查是這對情侶所為，依竊盜、業務侵占罪嫌送辦。
吉安警分局日前接獲多名網購買家報案，指上網訂購拿到貨品後，發覺內容物不符或是物品短少。有買家上網訂購新款蘋果手機，卻收到空盒或是舊款IPhone，向賣家申訴並報案。
吉安警分局偵查隊長王世光說，經比對異常商品序號，發現有問題的包裹都由同間物流公司配送，深入調查後，鎖定擔任配送業務的22歲邱姓物流士，及隨車員23歲黃姓女子這對情侶檔涉有重嫌。
員警近日到邱男租屋處搜索，查扣多支蘋果手機、保養品等贓證物。兩人坦承，從去年9月起，到超商收貨後，就將車開到公司停車場停妥，趁機在車內檢查包裹，若是IPhone或保養品等高價商品，就拆開取走，再拆其他包裹貨品調包，最後重新包好寄出。
邱、黃嫌供稱，以為賣家收到異常貨品會找賣家理論，沒想到卻被警方查獲。用此手法竊得的高價品，或自用或上網變賣牟利。
警方清查共有10位賣家受害，兩嫌不法所得約10萬元，全案依刑法竊盜、業務侵占罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。
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