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萬華警查緝麻將館賭場 賭客未戴罩開罰

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華區西昌街、長沙街的麻將休閒館，表面上合法經營，實際上店家卻藉由清潔費名義收取抽頭金，打算大發過年財；轄區萬華警分局連日蒐證後，20日先在西昌街一處休閒館，查獲35名賭客及現場李姓負責人、查扣抽頭金5千餘元、賭資19萬餘元及點數卡、賭具。21日又在長沙街上一處棋牌社，查獲12名賭客與現場張姓負責人、查扣抽頭金4萬餘元、賭資13萬餘元。

警方查緝過程發現，部分賭客不僅沒有完整配戴口罩，更沒有進行實聯制，近日疫情延燒，賭客無視染疫風險，依規定將3名違規民眾蒐證抄登身分後，報請主管機關依法裁罰，2名負責人及47名賭客依賭博罪送辦。

由於農曆年節將近，帶動金融機構大量現金流動，萬華警分局在掃蕩轄內賭博的同時，20日下午合華泰銀行萬華分行，辦理金融機構防搶暨攔截圍捕演練，由偵查隊員警戴漫威英雄「幻視」面具扮演搶匪，過程逼真還引起路過民眾在臉書地方社團貼文，表示「銀行好像發生搶案，裡面還開槍，蹦一聲好大聲，還拉了黃色封鎖線，嚇死我了………近看才發現是在做防搶演練」。

警方希望透過防搶及攔截圍捕演練，提升金融機構自我防衛意識，並強化線上警網快速應變打擊犯罪能力，確保重要節日期間民眾財產安全，今年開始一個月不到，萬華警方已查獲賭博案8件151人，年節期間將加強打擊。

台北市萬華警方查緝麻將館賭場，有賭客未戴好口罩開罰。記者廖炳棋/翻攝
台北市萬華警方查緝麻將館賭場，有賭客未戴好口罩開罰。記者廖炳棋/翻攝

賭博 疫情 口罩

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