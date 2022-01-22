萬華警查緝麻將館賭場 賭客未戴罩開罰

台北市萬華區西昌街、長沙街的麻將休閒館，表面上合法經營，實際上店家卻藉由清潔費名義收取抽頭金，打算大發過年財；轄區萬華警分局連日蒐證後，20日先在西昌街一處休閒館，查獲35名賭客及現場李姓負責人、查扣抽頭金5千餘元、賭資19萬餘元及點數卡、賭具。21日又在長沙街上一處棋牌社，查獲12名賭客與現場張姓負責人、查扣抽頭金4萬餘元、賭資13萬餘元。

警方查緝過程發現，部分賭客不僅沒有完整配戴口罩，更沒有進行實聯制，近日疫情延燒，賭客無視染疫風險，依規定將3名違規民眾蒐證抄登身分後，報請主管機關依法裁罰，2名負責人及47名賭客依賭博罪送辦。

由於農曆年節將近，帶動金融機構大量現金流動，萬華警分局在掃蕩轄內賭博的同時，20日下午合華泰銀行萬華分行，辦理金融機構防搶暨攔截圍捕演練，由偵查隊員警戴漫威英雄「幻視」面具扮演搶匪，過程逼真還引起路過民眾在臉書地方社團貼文，表示「銀行好像發生搶案，裡面還開槍，蹦一聲好大聲，還拉了黃色封鎖線，嚇死我了………近看才發現是在做防搶演練」。