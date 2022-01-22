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失走狗隨巡邏車到派出所被取名旺來 警見飼主尋犬才知沒叫錯

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

失走狗跟巡邏車到派出所警取名旺來，找到飼主真叫旺來。圖／金山警分局提供
失走狗跟巡邏車到派出所警取名旺來，找到飼主真叫旺來。圖／金山警分局提供
新北市金山警分局野柳派出所警員蔡興展，巡邏時發現一隻棕色的土狗，牠跟著巡邏車走回派出所窩在地上不走，員警紛發揮愛心餵食，因過年快到將狗取名「旺來」。警上社群搜尋發現飼主貼文找狗，竟真的叫「旺來」，員警不禁說「旺來真的是自己找路回家！」

金山警分局野柳派出所警員蔡興展，17日在野柳國小巡邏時發現一隻棕色的土狗，跟著巡邏車走回派出所窩在地上不走，派出所員警見天氣不佳又寒冷，紛紛發揮愛心餵食，順勢將狗取名「旺來」。

蔡興展發現狗頸上配戴項圈，可能是附近走失的寵物狗，利用網路巡邏搜尋北海岸地區社群網站「金山人報報」，發現失主19日貼文協尋，巧的是走失狗名真的叫旺來，比對照片發現是同一隻，立即通知失主前來帶回，

狗狗見到蔡姓主人時發出疑似哭聲之叫聲，讓員警看了也很感動，蔡興展很高興能幫助小狗與主人團聚，失主也在臉書粉絲團對野柳派出所感謝。

金山警分局向民眾呼籲，飼主填具、更新正確的聯繫資料，或攜帶可辨識的配件，讓寵物不慎走失時，可以快速通知盡早尋回。

蔡姓飼主在「金山人報報」臉書社群貼文，這隻狗狗叫旺來，身上有個紅色黑條紋的項圈，牠是男生，雖然大隻，但還是個小朋友，住在基隆虎仔山附近，對於其他地方很不熟悉，相對怕生，這4天，旺來不見了，有人貼文發現牠在基金二路、基金三路附近，但他們怎麼找都找不到。

失走狗跟巡邏車到派出所警取名旺來，找到飼主真叫旺來。圖／金山警分局提供
失走狗跟巡邏車到派出所警取名旺來，找到飼主真叫旺來。圖／金山警分局提供

金山 失主 寵物

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