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高雄楠梓2竊嫌擊破9輛車車窗 車內錢財遭搜刮一空

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄楠梓土庫路段，近日多輛汽車車窗遭擊破，車內貴重物品遭竊；據了解，2名竊嫌皆為男性，專挑夜間無監視器的路段下手，警方陸續接獲受害車主報案，已知有9人受害，並鎖定2名犯嫌展開追查。

楠梓警分局楠梓派出所，於1月18日晚上7時28分許，接獲民眾報案稱，楠梓創新路至清豐路段，有多輛汽車遭竊，且手法都是擊破車窗，並且將車內貴重物品搜括一空。

警方獲報後展開調查，截至目前為止，已有9名車主陸續報案，經查，發現有2名年約40多歲的中年男子涉有重嫌，且專挑晚上8時至9時，停在無監視器路段的車輛下手。

2名竊嫌除在楠梓犯案之外，還經常在大社、三民區出沒，目前警方已鎖定2名犯嫌展開追查，同時將遭竊的路段列為重點巡邏、守望治安的要點，全力防制不法。

高雄楠梓土庫路段，近日多輛汽車車窗遭擊破，車內貴重物品遭竊。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓土庫路段，近日多輛汽車車窗遭擊破，車內貴重物品遭竊。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓土庫路段，近日多輛汽車車窗遭擊破，車內貴重物品遭竊。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓土庫路段，近日多輛汽車車窗遭擊破，車內貴重物品遭竊。記者陳弘逸／翻攝

監視器 車主

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