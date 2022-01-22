高雄楠梓2竊嫌擊破9輛車車窗 車內錢財遭搜刮一空

高雄楠梓土庫路段，近日多輛汽車車窗遭擊破，車內貴重物品遭竊；據了解，2名竊嫌皆為男性，專挑夜間無監視器的路段下手，警方陸續接獲受害車主報案，已知有9人受害，並鎖定2名犯嫌展開追查。

楠梓警分局楠梓派出所，於1月18日晚上7時28分許，接獲民眾報案稱，楠梓創新路至清豐路段，有多輛汽車遭竊，且手法都是擊破車窗，並且將車內貴重物品搜括一空。

警方獲報後展開調查，截至目前為止，已有9名車主陸續報案，經查，發現有2名年約40多歲的中年男子涉有重嫌，且專挑晚上8時至9時，停在無監視器路段的車輛下手。