公共電話打不通 台南男子爆打3座電話亭燈具洩怒

台南市中西區西門路人行道上中華電信公司3座電話亭內燈具前天深夜無故遭人破壞毀損，警方據報後到場採證，調閱附近監視器以車追人，循線找到33歲盧姓男子，他辯稱，因欲撥打該公用電話時，電話故障不通，一氣之下以話筒、安全帽破壞電話亭內燈具。警方依涉毀損罪嫌函送。

昨天警方找上盧男，他說，當晚10時多，忘了帶鑰匙和手機出門，被鎖在家門外，好不容易找到公共電話亭，又發現話機故障打不通，一氣之下才以話筒及安全帽破壞電話亭內燈具。他爆打電話亭內電燈脫序行為，被路人發現後報警處理。