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公共電話打不通 台南男子爆打3座電話亭燈具洩怒

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市中西區西門路人行道上中華電信公司3座電話亭內燈具前天深夜無故遭人破壞毀損，警方據報後到場採證，調閱附近監視器以車追人，循線找到33歲盧姓男子，他辯稱，因欲撥打該公用電話時，電話故障不通，一氣之下以話筒、安全帽破壞電話亭內燈具。警方依涉毀損罪嫌函送。

昨天警方找上盧男，他說，當晚10時多，忘了帶鑰匙和手機出門，被鎖在家門外，好不容易找到公共電話亭，又發現話機故障打不通，一氣之下才以話筒及安全帽破壞電話亭內燈具。他爆打電話亭內電燈脫序行為，被路人發現後報警處理。

台南市第2警分局中正所員警獲報後前往查處，到場發現該處3座公用電話亭內燈具遭人破壞毀損，隨即通知鑑識小組採證，並調閱現場監視器等相關資料，通知中華電信管理人員協助調查。因此，警方鎖定盧男涉嫌重大，循線掌握其行蹤，通知他出面說明。警方約詢後，依涉毀損罪嫌，將他函送法辦。

盧男辯稱，因欲撥打該公用電話時，電話故障不通，一氣之下以話筒、安全帽破壞電話亭內燈具。警方依涉毀損罪函送法辦。記者邵心杰／翻攝
盧男辯稱，因欲撥打該公用電話時，電話故障不通，一氣之下以話筒、安全帽破壞電話亭內燈具。警方依涉毀損罪函送法辦。記者邵心杰／翻攝

監視器 台南 人行道

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