宜蘭冬山3人深夜頭暈、想吐 疑一氧化碳中毒
宜蘭縣政府消防局昨天深夜11點25分獲報，冬山鄉有民眾出現頭暈、想吐等身體不適。消防人員抵達後，偵測到一氧化碳濃度異常，趕緊將人撤離、開窗通風，並將3人協助送醫。
據了解，消防人員到場後，一氧化碳偵測器頻頻發出警報聲響，隨即將3名大人、2名小孩撤離到屋外，同時開啟門窗協助通風。其中，3人出現頭暈、想吐、肢體無力等狀況，消防人員給予氧氣治療，並後送醫院。
對於該戶人家發生身體不適，消防局初判應為一氧化碳中毒，不排除是陽台的燃氣熱水器所致。消防局呼籲，民眾使用燃氣熱水器，若發現有人出現頭昏、噁心、嗜睡等身體不適，立即停止使用燃氣熱水器，前往通風良好的室外環境，並儘速撥打119報案求助。
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