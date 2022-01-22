宜蘭冬山3人深夜頭暈、想吐 疑一氧化碳中毒

宜蘭縣政府消防局昨天深夜11點25分獲報，冬山鄉有民眾出現頭暈、想吐等身體不適。消防人員抵達後，偵測到一氧化碳濃度異常，趕緊將人撤離、開窗通風，並將3人協助送醫。

據了解，消防人員到場後，一氧化碳偵測器頻頻發出警報聲響，隨即將3名大人、2名小孩撤離到屋外，同時開啟門窗協助通風。其中，3人出現頭暈、想吐、肢體無力等狀況，消防人員給予氧氣治療，並後送醫院。