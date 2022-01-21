轎車跨越阿里山林鐵平交道停等 遭民眾檢舉法辦

嘉義縣阿里山林鐵第34號平交道中午柵欄放下時，兩側各有1輛轎車，停在柵欄內網狀線上，停等小火車頭經過，被路過民眾拿手機錄影貼臉書踢爆；阿里山林鐵暨文資處獲報調查，事證明確，函送警方依道路交通管理處罰條例開罰。

林鐵暨文資處副處長周恆凱說，當地是阿里山林鐵第34號平交道8公里69公尺處，兩側各有1輛轎車，停在柵欄內網狀線上，依道路交通管理處罰條例第54條規定，可處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，吊扣駕駛執照1年，呼籲用路人經過平交道要遵守交通規則。

依據民眾拍攝影片，2輛轎車雙向跨越阿里山林鐵平交道處，位在8K+69公里第34號平交道，阿里山林鐵1輛機關車頭中午11點22分行經縣道159、林鐵第34號平交道，柵欄放下，兩側各有1輛轎車，停在柵欄內等火車經過，遭路過民眾錄影貼臉書。