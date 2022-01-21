快訊

北市公布2個案足跡 曾到春水堂、小7和遠東百貨

高雄港確診父登船未掃實聯制 航港局出手開鍘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

轎車跨越阿里山林鐵平交道停等 遭民眾檢舉法辦

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣阿里山林鐵第34號平交道中午柵欄放下時，兩側各有1輛轎車，停在柵欄內網狀線上，停等小火車頭經過，被路過民眾拿手機錄影貼臉書踢爆；阿里山林鐵暨文資處獲報調查，事證明確，函送警方依道路交通管理處罰條例開罰。

林鐵暨文資處副處長周恆凱說，當地是阿里山林鐵第34號平交道8公里69公尺處，兩側各有1輛轎車，停在柵欄內網狀線上，依道路交通管理處罰條例第54條規定，可處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，吊扣駕駛執照1年，呼籲用路人經過平交道要遵守交通規則。

依據民眾拍攝影片，2輛轎車雙向跨越阿里山林鐵平交道處，位在8K+69公里第34號平交道，阿里山林鐵1輛機關車頭中午11點22分行經縣道159、林鐵第34號平交道，柵欄放下，兩側各有1輛轎車，停在柵欄內等火車經過，遭路過民眾錄影貼臉書。

拍攝男子中午騎機車從竹崎鄉灣橋往嘉市，行經林鐵平交道，發現有2輛轎車違規跨越平交道，其中一輛銀色轎車車尾卡住平交道遮斷桿，致火車通過遮斷桿無法升起，停等車輛都無法通過，機車騎士下車幫忙抬起。

嘉義縣阿里山林鐵第34號平交道中午柵欄放下時，兩側各有1輛轎車，停在柵欄內網狀線上，停等小火車頭經過，被路過民眾拿手機錄影貼臉書踢爆。記者魯永明／翻攝
嘉義縣阿里山林鐵第34號平交道中午柵欄放下時，兩側各有1輛轎車，停在柵欄內網狀線上，停等小火車頭經過，被路過民眾拿手機錄影貼臉書踢爆。記者魯永明／翻攝

阿里山 機車騎士

延伸閱讀

2轎車阿里山林鐵柵欄內等火車 遭函送法辦

蘭指部戰車三星撞轎車 車主直呼：人生成就達成

闖烏日登寺巷平交道 六旬男卡自強號車廂底身亡

中山高台南麻豆轎車追撞2起火 7大1小幸運逃生

相關新聞

轎車跨越阿里山林鐵平交道停等 遭民眾檢舉法辦

嘉義縣阿里山林鐵第34號平交道中午柵欄放下時，兩側各有1輛轎車，停在柵欄內網狀線上，停等小火車頭經過，被路過民眾拿手機錄...

新北環快汽車自撞 駕駛輕傷肇因待查

小心開車！新北市30歲曾姓男子，今天下午1時20分左右，獨自駕車行經三重區新北環快5.2公里（板橋往三重方向）不知何因？...

蘆洲警今邀金融機構座談 因應15天春安維護工作

下周一（24）開始，為期15天的「111年加強重要節日安全維護工作」開跑。今年以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為主軸。...

影／「美國藥有效啦！幾十萬而已」宣導反詐警當場阻詐

新北市中和警分局偵查隊今天到郵局宣導反詐騙，當場撞見重聽的86歲林姓男子自稱要跟美國藥商買藥，想解除50萬元定存，因林男...

蘭指部戰車三星撞轎車 車主直呼：人生成就達成

陸軍蘭陽地區指揮部一輛M60A3戰車1月17日下午3點多，在宜蘭三星執行軍事訓練時，不慎擦撞路邊一輛轎車。該車主事後目睹...

影／累破2億1469萬詐款 三重警再阻1女險詐

去年至今新北市三重警分局偵破847件詐騙案件，被詐金額2億1469萬3296元，逮587名詐欺共犯送辦。不料，日前轄內一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。