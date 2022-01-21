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蘆洲警今邀金融機構座談 因應15天春安維護工作

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

下周一（24）開始，為期15天的「111年加強重要節日安全維護工作」開跑。今年以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為主軸。今天上午新北市蘆洲警分局邀集轄內金融機構，召開「加強重要節日安全維護」座談會，希望讓民眾安心領年終、發紅包、出遊去、過好年。

蘆洲警表示，轄內共有70間金融機構、166處超商臨設「ATM」。有鑑於過年期間大量資金流動，警方除加強轄內「金融機構」及「ATM補鈔」安全維護勤務、提供「大額款項護鈔服務」等便民服務之外，今天上午還邀集轄內金融機構，召開「加強重要節日安全維護」座談會，以確保民眾財產安全，建立警方與金融業者聯繫橋梁。

另外，從這月24日晚上10時到下個月7日24時為止，為期15天的「111年加強重要節日安全維護工作」。今年以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為主軸，同時分局另行規劃分局各組、室、中心、隊巡官以上責任人員，針對其所分配的金融機構，每週加強巡簽1次。

此外，春節期間，針對轄內傳統市場、風景遊憩區、聯絡道路及廟宇等周邊道路，警方除規劃交通疏導計畫外，也會透過轄內各里、學校的「LED跑馬燈」，宣導「蘆洲分局送您5千萬『1千萬別沒查證就去匯款！2千萬出門要鎖門！3千萬包包朝內背不朝外！4千萬別碰毒！5千萬別酒駕！』」，希望民眾安心過好年。

蘆洲警分局，今天邀集轄內金融機構，召開「加強重要節日安全維護」座談會。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警分局，今天邀集轄內金融機構，召開「加強重要節日安全維護」座談會。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警分局，今天邀集轄內金融機構，召開「加強重要節日安全維護」座談會。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警分局，今天邀集轄內金融機構，召開「加強重要節日安全維護」座談會。記者曾伯愷／翻攝

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