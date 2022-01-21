2轎車阿里山林鐵柵欄內等火車 遭函送法辦
阿里山林鐵第34號平交道今天中午柵欄放下時，兩側各有1輛轎車停在柵欄內網狀線上等火車頭經過，被路過民眾錄下畫面，林鐵及文資處說，因事證明確，函送警方開罰。
阿里山林鐵一輛機關車頭今天中午11點22分左右行經159縣道、林鐵第34號平交道，平交道柵欄放下後，兩側各有一輛轎車，竟是停在柵欄內等火車經過，遭路過民眾錄影放上臉書。
阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱告訴中央社記者，他看到影片後，確認這2輛車違法、且事證明確，函送警方處理。
周恆凱說，此行為依據道路交通管理處罰條例第54條規定，可處新台幣1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。呼籲民眾經過平交道時要守法，保護自己也保護林鐵火車。
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