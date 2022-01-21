影／「美國藥有效啦！幾十萬而已」宣導反詐警當場阻詐

新北市中和警分局偵查隊今天到郵局宣導反詐騙，當場撞見重聽的86歲林姓男子自稱要跟美國藥商買藥，想解除50萬元定存，因林男無法說出是那間美國藥商，更不知該藥品是否通過食藥署核准進口，員警靠紙筆耐心溝通，才成功勸阻他解除定存，並通知其家屬將人帶返家，化解這起可能遭詐騙案件。

年關將屆，中和警分局偵查隊今天出動警察大頭娃娃到中和區民樂郵局進行反詐騙宣導，當場撞見86歲林姓男子在郵局櫃檯，聲稱因跟美國藥商買治頭痛的藥，要解除50萬元定存。

「吃這美國的頭痛藥有效啦！幾十萬而已，我不會被騙啦。」員警趨前關懷詢問時，林男表示，因為要解除定存才有錢買美國藥廠藥品，且情緒激昂說，「錢是自己的，為何不能提領？」，他並說，電視台廣告說，這種頭痛藥還有買三送一的優惠，一組只要四萬五千元，要多買幾組等話。

由於林男有重聽，員警只能靠紙筆詢問，他也無法交待是買那間美國藥商，更不知該藥品是否通過食藥署核准進口，經過員警耐心溝通，林男才同意放棄解除局定存，員警並立即通知其家屬將人帶返家，化解這起可能遭詐騙案件。