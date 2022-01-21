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影／累破2億1469萬詐款 三重警再阻1女險詐

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

去年至今新北市三重警分局偵破847件詐騙案件，被詐金額2億1469萬3296元，逮587名詐欺共犯送辦。不料，日前轄內一名42歲孫姓女子，差點又被誆以信用卡遭人盜刷，要購買「遊戲點數」才能「存入回沖」解鎖信用卡，而付出2萬元。所幸行員發現有異，報警前來勸阻，讓孫女免被詐騙。

據查證，42歲孫姓女子，日前接到一名自稱某銀行客服人員來電，對方誆以其信用卡被人盜刷，要孫女到便利超商購買「遊戲點數」並要提供遊戲序號，拍照給他查核後，銀行端才會將被盜刷金額「存入回沖」解鎖信用卡。

孫女掛電信以為真，趕緊到便利超商，列印4張總額2萬元的「遊戲點數」繳費單，拿到櫃檯準備結帳。店員一看發現孫女購買遊戲點數金額頗大直覺有異，立即通報轄區派出所派員前來協處。

三重警分局光明派出所警員黃孫恩、位俊毅獲報趕抵，向孫女詢問「妳買這麼多點數要幹嘛？」，孫女見警「就他叫我去買這個（遊戲點數）？」、「又問我帳戶有沒有被盜刷？」隨即拿出手機打開通訊軟體line指著。

警問「這個人是誰？」，孫女回「就是這個人打電話給我的？」；警追問「你怎麼加他line的」，孫女再回「因為他說是xx銀行24小時客服人員？」，還說「我信用卡被盜刷，要解鎖就要去買遊戲點數並提供序號，所購買遊戲點數金額，之後盜刷金額都會「存入回沖」到信用卡抵銷。

2警一聽就是詐騙慣技，耐心列舉說明「165」反詐騙所接獲的詐騙案例，孫女這才恍然大悟，成功保住孫女2萬免於遭詐。對此，三重警分局表示，累計去年整年度到今年1月，三重破獲詐騙案件共計847件，詐騙金額累加2億1469萬3296元，逮詐欺犯嫌587人送辦。

提醒民眾，詐騙慣用伎倆，就是要民眾購買遊戲點數藉以「解除分期付款」、「解除設定」、「回沖盜刷」，且銀行不會要求客戶到ATM操作進行解除。若民眾有接到上述來電，應立即掛斷電話提高警覺，或撥打165反詐騙諮詢專線求助。

警方以實際案例，成功勸阻孫女免於遭騙。記者曾伯愷／翻攝
警方以實際案例，成功勸阻孫女免於遭騙。記者曾伯愷／翻攝
警方以實際案例，成功勸阻孫女免於遭騙。記者曾伯愷／翻攝
警方以實際案例，成功勸阻孫女免於遭騙。記者曾伯愷／翻攝
孫女向警說，詐騙集團誆騙她信用卡被盜刷。記者曾伯愷／翻攝
孫女向警說，詐騙集團誆騙她信用卡被盜刷。記者曾伯愷／翻攝

詐騙 盜刷 信用

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