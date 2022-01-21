北市近月84車拋錨 警籲上路前檢查5油3水1氣

北市近1個月獲報處置拋錨車共計84案，警方今天表示，因年關將近且連日陰雨，除預置拖吊車和交通快打警力備援外，也呼籲民眾做好愛車保養、檢查「5油3水1氣」再上路。

台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，統計民國110年12月14日起至今年1月17日止，北市獲報處置拋錨（故障）車案件共計84件，和去年11月的71件相比要增加13件，為免因此加劇車流壅塞，提醒駕駛人應做好愛車保養、檢查再上路。

適逢年關將近、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情增溫和連日陰雨影響，交通警察大隊說，為加速道路拋錨（故障）車輛排除，將於上、下班尖峰時間分別預置拖吊車待命備援，地點包括「忠孝西路、塔城街口」、「建國北路、農安街口（上班時間）」及「信義分局交通分隊旁（下班時間）」。

同時，各警分局也將配合編排交通快打警力，以即時到場處置。

交通警察大隊提醒，車輛耗材零件使用日久難免會劣化、失效，民眾平時應養成定期保養的習慣，且上路前也要做好車輛基本檢查，注意「5油3水1氣」準則，包括汽油、機油、煞車油、動力轉向機油及變速箱油，以及冷卻水、雨刷水、電瓶水，和輪胎胎壓，才能確保上路安全性。

駕駛人若行駛中發生車輛熄火狀況，交通警察大隊表示，首先不要慌張，並逐漸降低車速，保持穩定直線行駛，小心駛離車道停靠至路邊安全的地方後，打開警示燈、擺設故障警示牌並聯繫等候道路救援即可。