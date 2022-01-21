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男酒駕辯稱吃肉乾喝酒解辣 警依法送辦

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅警分局昨下午5時許，在楊梅區中山路與武營街口攔檢65歲黃姓轎車駕駛，見黃男渾身酒氣，且在轎車扶手內發現有已開瓶的罐裝啤酒，並對黃男實施酒測，酒測值達0.27毫克，警詢後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

年關將近，楊梅警方加強取締酒駕執法，於昨日下午5時許執行巡邏勤務，行經楊梅區中山路與武營街口時，發現黃男臉色不對，因此將其攔檢，聞到黃男身上散發酒味，且在轎車駕駛座房的中央扶手有一罐已飲用過的啤酒，黃男辯稱因為吃肉乾很辣，所以喝了一點啤酒解辣，員警詢問過程中還語無倫次，問黃男何時喝，他說剛剛卻又馬上改口沒喝剩很多。

警方依規定對黃男實施酒測，經檢測酒測值為0.27毫克，已達公共危險標準，警方依法將其逮捕，並依公共危險罪移送地檢署偵辦。

楊梅警分局表示，今年元旦實施加強取締酒駕執法，截至20日，共計取締90件酒後駕車案件，顯見民眾仍存有僥倖心態，楊梅警分局呼籲民眾切勿以身試法酒後駕車，酒精對人體的反應能力影響是相當高的，有時僅僅只是因為些微的失神便會發生危險，緊接而來的還會有民事的賠償以及刑事與行政上的處罰，因此，「零酒精駕駛」除了避免處罰外，也保障自己及其他用路人的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃男向警方辯稱因為吃肉乾很辣，所以喝了一點啤酒解辣。記者翁唯真／翻攝
黃男向警方辯稱因為吃肉乾很辣，所以喝了一點啤酒解辣。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局昨下午5時許攔檢65歲黃姓轎車駕駛，見黃男渾身酒氣，且在轎車扶手內發現有已開瓶的罐裝啤酒。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局昨下午5時許攔檢65歲黃姓轎車駕駛，見黃男渾身酒氣，且在轎車扶手內發現有已開瓶的罐裝啤酒。記者翁唯真／翻攝

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