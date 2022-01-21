冷藏蛋改保鮮期裝常溫蛋賣下游、臉書通路 數量追查中

雞蛋產量近期下跌，各地供應量吃緊，市售價格持續漲。宜蘭縣三星鄉某間公司涉嫌竄改雞蛋效期，將冷藏蛋當作新鮮常溫蛋，銷往市場牟取不法利益，昨天遭查獲170箱超過保鮮日期的散裝雞蛋，至於流入市面的數量有多少，目前還在追查中。林姓負責人及其石姓丈夫、女兒，以及林姓員工共4人，涉嫌詐欺取財等罪嫌，檢方訊後諭知2萬元至4萬元不等交保候傳。

受到氣候溫差、疫情等因素影響，雞蛋產量跌，然而市場需求上升，價格持續上漲。三星鄉某家公司疑似把過期或超過雞蛋原登載的保鮮日期，更改標籤後再販售牟利；宜蘭縣調查站接獲線報，函報宜蘭地檢署指揮偵辦，並持法院核准搜索票，昨天會同宜蘭縣政府衛生局到該公司工廠等2處搜索，查獲170箱已超過保鮮日期的散裝雞蛋。

該公司涉嫌以大型冰庫冷藏過期或即將過期的雞蛋，出貨前以風扇吹乾、退冰，再利用撕標、換標、重新製標的手法，竄改溯源QR code專用標籤登載的保鮮日期，並出貨賣給不知情的下游廠商、民眾，目前還在追查出貨流向。

據了解，該公司為家族事業，林姓負責人與其丈夫、女兒去年中就有以舊賣新的行為，迄今流入市面的雞蛋量仍要再追查；昨日遭查獲的散裝雞蛋每箱粗估約300顆，170箱共達5萬顆，詳細數量待查。

檢調約談5人到案說明，認為林姓負責人及其丈夫、女兒涉嫌偽造文書、詐欺取財等罪嫌，分別以3萬元、3萬元、4萬元交保候傳，至於林姓員工則2萬元交保候傳、會計訊後請回。宜蘭地檢署表示，將繼續追查改標雞蛋的流向。