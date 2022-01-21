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為狗大小便引爆衝突 87歲老翁持刀殺傷鄰婦

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣87歲詹姓老翁不滿鄰居林姓婦人養的狗常到他的家門口大小便，前晚到對方家理論，不料發生口角爭執，老翁氣憤下以預藏的水果刀揮向林婦，造成她的手臂及臉部、背部共4處刀傷，送醫住院治療，目前傷勢穩定，老翁昨天被依殺人未遂罪嫌移送苗栗檢方，檢察官裁定5萬元交保。

大湖警分局前晚接獲報案，通報卓蘭鎮有人持刀傷人，多名員警趕往現場，發現80多歲的詹姓老翁全身是血坐在地上，警方查訪附近居民，得知當時老翁疑與56歲林姓婦人發生衝突，兩人從林婦家中一路拉扯吵到屋外，其他鄰人發現上前勸阻，並搶走老翁手中的水果刀，但婦人身上已有多處被劃傷。

老翁向警方表示，林姓婦人養的狗曾多次到他家門口大小便，讓他十分不滿，上門與對方理論，因氣憤難平才會以藏在外套裡的水果刀攻擊婦人。

老翁不滿鄰居林姓婦人養的狗常到他家門口大小便，前晚到對方家中理論，但雙方發生爭執，老翁以預藏的水果刀攻擊林婦，雙方一路從屋內拉扯到屋外。圖／記者胡蓬生翻攝
老翁不滿鄰居林姓婦人養的狗常到他家門口大小便，前晚到對方家中理論，但雙方發生爭執，老翁以預藏的水果刀攻擊林婦，雙方一路從屋內拉扯到屋外。圖／記者胡蓬生翻攝
老翁不滿鄰居林姓婦人養的狗常到他家門口大小便，涉嫌以預藏的水果刀攻擊婦人，造成婦人身上多處刀傷。圖／記者胡蓬生翻攝
老翁不滿鄰居林姓婦人養的狗常到他家門口大小便，涉嫌以預藏的水果刀攻擊婦人，造成婦人身上多處刀傷。圖／記者胡蓬生翻攝

殺人

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