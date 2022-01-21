影／酒醉男發酒瘋徒手毀損鄰居車 遭警當場壓制逮捕

新北市莊姓男子昨天飲酒後發酒瘋，涉嫌徒手毀損鄰居小貨車，警方到場處理，莊男仍不斷胡言亂語，不時叫囂發出怪聲，不配合警方勸解，遭員警當場強勢壓制逮捕，警詢後今依毀損罪嫌移送士林地檢署偵辦。

莊姓男子（49歲）昨天晚上7時許，酒後在汐止區保新街發酒瘋，以徒手、腳踢方式，毀損鄰居小貨車，導致小貨車後方保險桿凹陷、右前照後鏡遭折斷，林姓車主發現後當場報警處理。

林姓車主見轄區長安派出所員警到場，大聲訴苦表示，莊男長久以來喝酒醉後便騷擾鄰居，不堪其擾，長期下來造成莫大精神壓力，並當場指證莊男涉嫌動手毀損其小貨車，表示一定要對莊男提出毀損告訴。

莊男於員警盤查時仍酒醉胡言亂語，時不時發出奇怪聲音，還辯稱只是剛好路過，在這邊「進進出出」而已，員警要求莊男配合卻強力掙扎反抗，警方以強勢壓制在地，以現行犯當場逮捕，今依法送辦。