疑左轉車未禮讓「碰撞直行車」1車側翻1人輕傷
今天中午12時許，新北市三重區新北大道一段發生兩車碰撞意外，造成一輛汽車側翻、1人肢體擦挫傷，緊急送醫急救所幸並無大礙。事後肇事雙方酒測沒有酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
據了解，39歲賴姓男子，今天中午12時10分，開車行經三重區新北大道一段117號前，疑未注意對向來車，往左轉及切往中華路方向駛去。不巧35歲蔡姓女子駕車直行而來，當場朝著賴男所駕車身撞去。
強大撞擊力，導致賴男座車往右側翻，一度卡困車內，後自行解開安全帶從車窗爬出車外。警消獲報迅速趕抵，經檢視賴男肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救，所幸並無大礙。
事後警方對肇事雙方酒測，並無酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言