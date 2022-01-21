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疑左轉車未禮讓「碰撞直行車」1車側翻1人輕傷

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

今天中午12時許，新北市三重區新北大道一段發生兩車碰撞意外，造成一輛汽車側翻、1人肢體擦挫傷，緊急送醫急救所幸並無大礙。事後肇事雙方酒測沒有酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

據了解，39歲賴姓男子，今天中午12時10分，開車行經三重區新北大道一段117號前，疑未注意對向來車，往左轉及切往中華路方向駛去。不巧35歲蔡姓女子駕車直行而來，當場朝著賴男所駕車身撞去。

強大撞擊力，導致賴男座車往右側翻，一度卡困車內，後自行解開安全帶從車窗爬出車外。警消獲報迅速趕抵，經檢視賴男肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救，所幸並無大礙。

事後警方對肇事雙方酒測，並無酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市三重區發生兩車碰撞，肇因疑似左轉車未禮讓直行車所致。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區發生兩車碰撞，肇因疑似左轉車未禮讓直行車所致。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區發生兩車碰撞，肇因疑似左轉車未禮讓直行車所致。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區發生兩車碰撞，肇因疑似左轉車未禮讓直行車所致。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區發生兩車碰撞，肇因疑似左轉車未禮讓直行車所致。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區發生兩車碰撞，肇因疑似左轉車未禮讓直行車所致。記者曾伯愷／翻攝

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