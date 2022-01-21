台南孕婦血崩命危 警方火速開道送醫救回

「請幫幫我們！」25歲陳姓女子今天凌晨5時多疑因胎位不正、大量出血，令正在開車的男友嚇到不知所措，瞥見警車巡邏經過，趕忙下車奔向警車求助，台南市第2警分局員警見情況危急，回報勤務指揮中心，隨即打開警鳴器、警示燈協助開道，縮短了20分鐘的路程時間，將孕婦安全送醫急救，保住寶貴生命。

第2警分局民權派出所警員趙國君、方于華、警專實習生巫巧萱，凌晨5時巡邏行經西門路與中正路口時，突然有名男性駕駛從車上跳下，奔向員警急拍車窗，高呼「警察先生，我女友懷有身孕，大量出血，請幫幫我們」。

趙等人眼見情況危急，如再通報等候醫護、消防救護車輛到場，恐危及孕婦生命安全，隨即回報主管、勤務指揮中心後，立刻打開警鳴器、警示燈，協助該車開道，護送孕婦送醫，將原約20分鐘車程，縮短至3分鐘就順利抵達醫院，安全的將陳女護送至醫院。