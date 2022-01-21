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酒駕零容忍 竹縣明起連續3天大執法

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

新竹縣警局指出，近來全國多起酒駕事件釀成死傷，加上適逢年底尾牙季是酒駕肇事高峰期，縣警局將於1月22日起一連3天，針對轄內重要道路、易發生酒後駕車肇事路段規畫勤務，加強攔檢稽查，並強化各項宣導作為，貫徹酒駕零容忍。

為防制酒駕，新竹縣警局自今年元旦起，已配合內政部警政署執行4次全國性專案勤務，縣警局表示，適逢年底尾牙聚餐高峰期，將於1月22、23、24日繼續辦理取締酒後駕車專案勤務。

新竹縣警局要求各警察分局依轄區特性，運用警政署數據，在餐廳、KTV、夜店、易發生酒後駕車處所路段及治安要點加強攔檢，並統合全縣警力，取締違法行為，預計將動員警力380人，在全縣48處攔檢點執法，呼籲駕駛人不要心存僥倖。

警察局交通隊長陳鴻德表示，除持續加強規畫取締酒駕勤務外，同時派員前往轄內提供酒精飲料的場所及餐廳，向民眾宣導「飲宴茶代酒，開車不喝酒，酒後禁駕車」等觀念，並呼籲業者在營業場所張貼「酒後不開車」、「代客叫計程車」等標示或海報，提醒民眾養成酒後改搭計程車或找代駕的習慣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹縣警局將於22日起一連3天辦理取締酒駕勤務，呼籲駕駛人不要心存僥倖。圖／新竹縣警局提供
新竹縣警局將於22日起一連3天辦理取締酒駕勤務，呼籲駕駛人不要心存僥倖。圖／新竹縣警局提供
新竹縣警局交通隊到縣內餐廳向民眾宣導「開車不喝酒、喝酒不開車」觀念。圖／新竹縣警局提供
新竹縣警局交通隊到縣內餐廳向民眾宣導「開車不喝酒、喝酒不開車」觀念。圖／新竹縣警局提供

酒駕 新竹

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