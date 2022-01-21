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不滿女友提分手持球棍痛毆賞耳光 男還活活虐死她愛貓

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園劉姓男子控管情緒不佳，因江姓前女友提分手就暴怒，當著她面活活將2人一起養的愛貓打死，又強拉江上車載去偏僻處用球棍痛毆、賞耳光，江趁途中到超商買東西時向店員求救，自己躲在廁所等警方到場逮捕男友，檢方偵結依動物保護法、妨害自由等罪嫌起訴劉。

檢警調查，劉男（21歲）和江女因個性不合，常常發生口角大吵，去年3月29日2人又在住處內爭執，劉情緒失控竟然把怒氣宣洩在共同養的貓身上，不顧江女叫喊、制止，竟把貓徒手抓起並狠心活活打死。

但劉男不罷休，虐死貓後又強拉江女上車反鎖，一路載往幼獅交流道附近的偏僻小路，先是拿木製球棍痛毆她一頓，又賞她耳光2、3下。

因途中江女趁機報案，警方也撥打劉的電話試圖確認狀況，劉卻命江女接聽，還要她謊稱2人行蹤，繼續限制她的自由，後來途中覺得肚子餓再開到附近超商叫江下車買飲料、餅乾等物。

江女隨即拜託店員替她報警，自己則躲在廁所內不敢出來，直到員警獲報到場逮捕劉男她才躲過一劫，同時也在劉的車上起獲1把木製球棍。

檢方訊時，劉男坦承殺貓、傷害並限制江女自由，江也提出驗傷報告佐證；檢方偵結依違反動物保護法故意傷害動物致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失因而死亡，及妨害自由等罪嫌起訴劉。

劉男痛毆前女友，還殺死她愛貓，檢方依妨害自由、動保法等起訴他。示意圖／ingimage
劉男痛毆前女友，還殺死她愛貓，檢方依妨害自由、動保法等起訴他。示意圖／ingimage

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