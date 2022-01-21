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聽障男獨攀雪山失聯15天...消防隊今發現遺體 降雪阻礙搬運

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

錢姓男子去年年底自大雪山森林遊樂區進入，計畫獨攀登雪山西稜線、聖稜線，預計獨攀16天，卻於今年1月7日失聯，家屬著急於專刊上發文急尋。台中市消防局今日上午發現遺體，但目前山上降雪無法搬運，搜救隊先行下撤，待天氣好轉才將會再前往吊掛搬運。

據了解，錢姓男子(54歲)為瘖啞人士，無法說話也聽不見，去年12月31日自大雪山森林遊樂區入山，計畫16天的行程，獨攀雪山西稜線及聖稜線，但自今年1月7日便失去聯繫，過了原定的下山時間也還沒回家，家屬著急地在專刊上發文協尋，也於19日向台中市消防局求救。

台中市消防局昨日派出4名山搜隊員，搭乘空勤總隊直升機前往雪劍，但在三叉山附近未有發現，於完美谷營地紮營，今天清晨前往大劍山搜尋，上午8時45分在往翠池方向2.4公里步道上發現有一只背包，並於步道下方20公尺處發現錢男的遺體。

消防局二大隊大隊長余易祐表示，目前雪山開始飄雪，不利搬運工作，搜救人員已先將尋獲位置定標後，先行下撤，有跟家屬說明情況後，待天候穩定，再另行規劃搬運事宜。

搜救隊員再往翠池方向2.4公里步道上發現有一只背包，並於步道下方20公尺處發現錢男遺體。圖／消防隊提供
搜救隊員再往翠池方向2.4公里步道上發現有一只背包，並於步道下方20公尺處發現錢男遺體。圖／消防隊提供
台中市消防局昨日派出4名山搜隊員，搭乘空勤總隊直升機前往雪劍。圖／消防隊提供
台中市消防局昨日派出4名山搜隊員，搭乘空勤總隊直升機前往雪劍。圖／消防隊提供
消防隊員搜索時，有發現紮營痕跡，並於隔天發現錢男遺體。圖／消防隊提供
消防隊員搜索時，有發現紮營痕跡，並於隔天發現錢男遺體。圖／消防隊提供

雪山 台中市 森林遊樂區

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