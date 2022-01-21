10元開戶、隔天欲領300萬！警追問讓窮車手露餡了

詐團日前向商人阿誠（化名）詐騙300萬元，匯至人頭帳戶柯男戶頭，再於本月19日由車手王男前往銀行提領款項，經機警的姚姓行員查覺有異，報警處理，經員警質疑「朋友會一次匯300萬元給你？」突破王男心防，成功阻擋詐團成員領走鉅款，台中市警二分局依詐欺罪嫌將王男移送台中地檢署偵辦。

案件發生於1月19日，一名47歲王姓男子前往華南銀行北台中分行，欲提領新台幣198萬元，姚姓行員見王男於去年底剛補發印鑑存摺，隔天轉入10元，直到19日當天分別匯進200、100萬元，款項才入戶，王男就立馬提領大部分現金，直覺有異，立即不動聲色報警。

育才派出所警員羅揚駿、陳育擇獲報後趕赴現場了解，王男辯稱匯款的是柯姓友人，經員警質疑「朋友會一次匯300萬元給你？」突破王男心防，這才發現詐騙集團先騙取柯姓男子（也是被害）的人頭帳戶，再騙被害人A將款項匯入柯姓男子的帳戶。

再由柯男先後以愛心捐款的名義分別匯款10元、200萬元與100萬元至王男帳戶，為了躲避查緝，詐騙集團騙取柯男及王男的人頭帳戶，多轉一手增加警方查緝的困難程度，幸好遇上詐騙集團殺手「行員+員警」最佳阻詐防線，依舊逃不出法網，現場查扣作案手機、存摺及提款卡，警方依詐欺罪嫌將王嫌移送送辦，並擴大偵辦追上手。