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10元開戶、隔天欲領300萬！警追問讓窮車手露餡了

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

詐團日前向商人阿誠（化名）詐騙300萬元，匯至人頭帳戶柯男戶頭，再於本月19日由車手王男前往銀行提領款項，經機警的姚姓行員查覺有異，報警處理，經員警質疑「朋友會一次匯300萬元給你？」突破王男心防，成功阻擋詐團成員領走鉅款，台中市警二分局依詐欺罪嫌將王男移送台中地檢署偵辦。

案件發生於1月19日，一名47歲王姓男子前往華南銀行北台中分行，欲提領新台幣198萬元，姚姓行員見王男於去年底剛補發印鑑存摺，隔天轉入10元，直到19日當天分別匯進200、100萬元，款項才入戶，王男就立馬提領大部分現金，直覺有異，立即不動聲色報警。

育才派出所警員羅揚駿、陳育擇獲報後趕赴現場了解，王男辯稱匯款的是柯姓友人，經員警質疑「朋友會一次匯300萬元給你？」突破王男心防，這才發現詐騙集團先騙取柯姓男子（也是被害）的人頭帳戶，再騙被害人A將款項匯入柯姓男子的帳戶。

再由柯男先後以愛心捐款的名義分別匯款10元、200萬元與100萬元至王男帳戶，為了躲避查緝，詐騙集團騙取柯男及王男的人頭帳戶，多轉一手增加警方查緝的困難程度，幸好遇上詐騙集團殺手「行員+員警」最佳阻詐防線，依舊逃不出法網，現場查扣作案手機、存摺及提款卡，警方依詐欺罪嫌將王嫌移送送辦，並擴大偵辦追上手。

警分局長陳家銘表示，詐騙集團慣用伎倆「有錢騙錢、沒錢騙人頭帳戶」，請民眾多加留意 陌生電話及網路上所接觸的對象是否可靠，切勿輕易提供個人帳戶給他人，在收受他人匯款之前務必確認款項來源，以免落入詐騙陷阱。

詐團日前向商人阿誠（化名）詐騙300萬元，匯至人頭帳戶柯男戶頭，再由車手王男前往銀行提領款項，經機警的姚姓行員查覺有異報警，成功阻擋詐團成員領走鉅款。圖／警方提供。
詐團日前向商人阿誠（化名）詐騙300萬元，匯至人頭帳戶柯男戶頭，再由車手王男前往銀行提領款項，經機警的姚姓行員查覺有異報警，成功阻擋詐團成員領走鉅款。圖／警方提供。

詐騙集團 詐欺 車手

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