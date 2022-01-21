影／不爽變換車道遭重機按喇叭 重機騎士怒控駕駛打人

新北市一名41歲蔡姓騎士昨上午騎乘紅牌重機，騎經台65線快速道路1.3至1.4K里處，疑因後車變換車道而釀兩方衝突，事後騎士到警局報案，原控汽車駕駛動手打人、推撞車後及飆國罵，但後轉念無意提告，改以交通事故辦理，目前已通知車主但未到案說明。

據了解，41歲蔡姓紅牌重機騎士，昨天上午7時40分左右，騎車經過台65線快速道路1.3至1.4K里處，後方一輛由曾姓男子所駕駛的汽車，愈從內側車道切向外側車道。過程中疑因兩方互未禮讓，蔡男連按數聲喇叭，造成曾男煞車不及朝紅牌重機後方推撞。

蔡男遭推撞立即停車，此時曾男見狀下車衝前理論，過程中，曾男對蔡連珠飆罵國罵「三小，是怎樣切過來！」「你下來」還疑似動手推扯蔡男，蔡男怒回「不然叫警察阿！」

就這樣雙方在台65線上，你一言我一句口角近30秒鐘，直到曾男續嗆「叫甚麼警察？阿你是在叭三小啦？」「你下來」「你下來」。為了自保蔡男先行騎車離開，隨即到附近派出所報案，並將行車紀錄器畫面及發生過程貼文臉書《爆料公社(官方粉專專屬)》。